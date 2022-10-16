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İdo Tatlıses'in yeni saç stili olay oldu! "Yasemin nasıl kabul etti?"

16.10.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süre küs olduğu kardeşi Dilan Çıtak'ın düğünde eşi Yasemin Şefkatli ile yer alan İdo Tatlıses yeni saç stiliyle gündem oldu. İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'i görenler "Yasemin nasıl kabul etti?" yorumlarında bulundu.

İdo Tatlıses'in yeni saç stili olay oldu! "Yasemin nasıl kabul etti?"

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses uzun süre ertelediği düğününü geçen hafta gerçekleştirdi. Düğünde bir süre küslük yaşayan kardeş İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli de vardı.

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'nun düğünde yeni saç stili ortaya çıktı. İdo'nun yanları tamamen kısa olan saçlarını görenler şoke oldu.

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İdo Tatlıses'i görenler "Yasemin Şefkatli bunu nasıl kabul etti?" yorumlarında bulundu.

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İbrahim Tatlıses'in oğlu zaman zaman yaptığı imaj değişiklikleri ile dikkat çekiyor.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızları Melek Zübeyde'yi paylaştıİdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızları Melek Zübeyde'yi paylaştı


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İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses
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