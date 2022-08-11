İEET otobüsüne saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Beylikdüzü'nde trafikte İETT otobüsü sürücüsüne sinirlenen kişilerin otobüsün camlarını kırma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Silivri-Avcılar arasında sefer yapan İETT otobüsünün önü, Beylikdüzü Güzelyurt Durağı'na geldiği sırada bir grup tarafından kesildi.
Sayısı henüz belirlenemeyen kişiler, kendi otomobillerinden inerek İETT otobüsünün camlarını tekme ve yumruklarla kırmaya başladı.
Otobüs şoförü aracın kapılarını açmazken telefonla durumu yetkililere bildirdi.
Otomobildeki kişiler, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle uzaklaştırıldı.
Olay anı otobüs içinde bulunan bir yolcu tarafından cep telefonuyla da kaydedildi.
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