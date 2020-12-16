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IFAB'dan oyuncu değişikliği kuralına yeni düzenleme

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 16.12.2020 20:02 | Son Güncelleme

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), maçlarda kafa çarpışması nedeniyle sakatlanan oyuncular için takımlara fazladan değişim hakkı verdiğini duyurdu.

IFAB'dan oyuncu değişikliği kuralına yeni düzenleme

IFAB tarafından düzenlenen genel kurulun ardından futbolda oyuncu değişikliği kuralında yeni bir düzenlemeye gidildi.

Buna göre, sahada kafa çarpışması nedeniyle sakatlık yaşayan oyuncular, takımlarının maç sırasında değişim hakkı dolsa da oyundan alınabilecek ve yerine başka bir oyuncu sahaya dahil edilebilecek.

Söz konusu kural değişikliği, ocak ayından itibaren geçerli sayılacak. Kuralın kötüye kullanımının engellenmesi amacıyla, bir takım bu sebeple fazladan oyuncu değişikliği yaptığı takdirde rakip takım da maç sırasında bu uygulamadan faydalanabilecek.

Açıklamada, sağlık çalışanlarıyla yapılan uzun süreli görüşmelerin ardından bu konuda kural değişikliğine gidilmesine karar verildiği, bu sayede maç sırasında takımların sakatlık gerekçesiyle sahada eksik oyuncuyla mücadele etmemesinin amaçlandığı belirtildi.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maçlarda 5 oyuncu değişikliği kuralı, ulusal liglerde 31 Aralık 2021, uluslararası organizasyonlarda 31 Temmuz 2022 tarihlerine kadar uzatıldı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ALİ KOÇ VE EMRE KONUŞUN HADİ.DIŞ MİHRAKLAR BİZE ALGI YAPIYOR BU YÜZDEN KURAL DEĞİŞTİĞİNİ SÖYLEYİN.Kruse konusunda cezada yediniz hani fener haklıydı kruse riskli poker oynuyordu Ali koç! Birgünde dediğiniz doğru çıksın istifa edin hemen
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