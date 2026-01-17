IFAB harekete geçti! Futbolda devrim niteliğinde yeni kural: Herkes şikayetçiydi

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), maç temposunu düşüren kasıtlı zaman geçirme alışkanlıklarına karşı yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor.

Daha önce kalecilerin topu en fazla sekiz saniye ellerinde tutabilmesine yönelik kural değişikliğini hayata geçiren futbolun kural koyucuları, bu kez oyunun duran anlarına odaklandı.

GERİ SAYIM KURALI

İngiliz basınından The Athletic’in aktardığına göre IFAB yetkilileri, önümüzdeki hafta yapılacak toplantıda taç atışları ve kale vuruşlarında yaşanan zaman kayıplarını masaya yatıracak. Gündemdeki en dikkat çekici başlık ise bu duran toplar için geri sayım sistemi uygulanıp uygulanamayacağı.

Haberde, IFAB’ın maç saatinin top oyun dışındayken durdurulması fikrine mesafeli durduğu, bunun yerine zaman kaybını önleyecek alternatif çözümler aradığı vurgulandı. VAR incelemeleri ve sakatlıklar nedeniyle uzayan karşılaşmalarda, özellikle taç atışları ve kale vuruşlarının oyunun akıcılığını ciddi şekilde etkilediği ifade edildi.

The Athletic’te konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"IFAB, modern futbolda zaman geçirmenin ne kadar yaygın olduğunun farkında ve top oyun dışındayken saatin durdurulması yaklaşımına alternatif çözümler aramayı her zaman tercih etti.

VAR uygulamaları ve sakatlık duraklamalarıyla birlikte, kale vuruşları ve taç atışlarında kaybedilen sürenin sınırlandırılması da gündeme alındı. Özellikle uzun taçların yaygınlaşması, taç atışlarını giderek daha can sıkıcı bir unsur haline getirdi; öyle ki takımlar ortalama bir taç atışını kullanmak için yaklaşık 25 saniye harcıyor.

Nitekim Brentford’un bu sezon Liverpool ile oynadığı bir maçta, iki taç atışı sırasıyla 34 ve 35 saniyede kullanılmıştı."

IFAB’ın alacağı olası kararların, önümüzdeki dönemde futbolun oynanış hızını ve maçların genel süresini doğrudan etkilemesi bekleniyor. Yeni kuralların kabul edilmesi halinde, duran toplarda yaşanan gecikmelere karşı daha net ve bağlayıcı uygulamalar hayata geçirilebilir.