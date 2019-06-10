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İfşa oldular! Asyalılar göründükleri kadar güzel değilmiş!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 10.06.2019 11:13 | Son Güncelleme

Asyalı cosplayciler, bir karaktere bürünmediklerinde ne kadar sıradan göründüklerini ifşa ettiler.

İfşa oldular! Asyalılar göründükleri kadar güzel değilmiş!

1990'lı yıllardan beri cosplay yapan insan sayısındaki hızlı büyüme ve cosplay fenomenleri dünyadaki pop kültürünün önemli bir bölümünü kaplamaktadırlar. Cosplay etkinlikleri artmaya başladı ve bu konuyla ilgili yerel ve uluslararası yarışmalar düzenlendi. Ancak cosplay, en fazla Japonya'da ve Asya'da diğer yerlere göre daha popülerdir. Hatta Japonya ve Asya'da o kadar çok cosplay yapan var ki bu insanlar kendi aralarında yeni bir Twitter eğilimi bile başlattılar. En iyi dönüşümlerinin öncesi ve sonrası resimlerini paylaşan insanlar hem makyajda ne kadar başarılı olduklarını hem de bizim düşündüğümüz gibi Asyalıların çok da güzel olmadığını ortaya koyuyor.

Hadi bu dönüşümlerin öncesi ve sonrasına hep beraber bakalım...

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Anahtar Kelimeler:
asyalı cosplay öncesi ve sonrası makyajsız

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