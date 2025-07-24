İfşa sonrası Mauro Icardi'den 'bamya' yorumalarına fotoğraflı yanıt! Natasha Rey paylaşmıştı, sosyal medyanın diline düştü

Mauro Icardi'nin ifşa görüntüleri gündem yarattı. Eski eşi Wanda Nara'dan olaylı bir biçimde ayrılan Arjantinli yıldız futbolcunun bu kez de sevgilisi China Suarez'i aldattığı iddialarıyla başı dertte. Galatasaray'ın yıldız golcüsü ve yeni takım kaptanı Icardi'ye ait olduğu iddia edilen görüntüler ifşa oldu.

NATASHA REY İFŞA ETTİ

Natasha Rey adlı sosyal medya fenomenini Icardi’nin kendisine mesaj attığını ve sevgilisi China Suarez'i aldattığını iddia etti.

Icardi ise bu paylaşım sonrasında Rey’in kendisine “ücretsiz” olarak görüntülerini attığını, kendisinin mesaj isteklerine bile cevap vermediğini belirten paylaşımda bulunmuştu.

MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Paylaşılan görüntülerde Icardi'nin cinsel organının görüldüğü haberi sosyal medyanın diline düştü. Söz konusu görüntüler sonrasında Icardi’nin 'cinsel organ boyu' ile ilgili sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı.

'BAMYA' ETİKETİ TRENDLERE GİRDİ

Öyle ki 'bamya' etiketi, X'te (Twitter) Trend Topic oldu.

Icardi ise sosyal medya mesajlarına tepkisiz kalmadı.

ICARDI'DEN FOTOĞRAFLI YANIT GELDİ: "EĞER DÜZENLEYİP FİLTRELEYECEKSENİZ..."

Galatasaray’ın Manchester United’ı mağlup ettiği maçta attığı golden sonra çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Icardi, “Eğer düzenleyip filtreleyecekseniz, bari daha inandırıcı yapın. Merak etmeyin, alınmıyorum ama biraz yetkin olun... Öyle ucuz işler yapmayın. Old Trafford, Manchester'da ne zafer ama” ifadelerini kullandı.

Aynı dakikalarda UEFA Champions League'nin sosyal medya hesabından da Icardi paylaşımı gelmesi dikkat çekti.