İftar öncesi uzun kuyruk! Bu tatlı için 1 saat bekliyorlar

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bir tatlıcıda iftar öncesi yaşanan yoğunluk dikkat çekti. Özellikle halka ve tulumba tatlısına olan yoğun talep nedeniyle vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, tatlı almak isteyenlerin zaman zaman yaklaşık bir saat beklediği görüldü.

İftar öncesi uzun kuyruk! Bu tatlı için 1 saat bekliyorlar
Gökçen Kökden

Şanlıurfa'da iftar vaktine kısa süre kala tatlı almak isteyen vatandaşlar, sıcak halka ve tulumba tatlısı alabilmek için yarım saat ile 1 saat arasında sırada bekledi. Vatandaşların tatlılarını aldıktan sonra evlerine gitmek üzere iş yerinden ayrıldığı görüldü.

İftar öncesi uzun kuyruk! Bu tatlı için 1 saat bekliyorlar 1

İş yeri işletmecisi Ömer Eriş, tatlıcılığın aile mesleği olduğunu belirterek üretime sabah saatlerinde başladıklarını söyledi. Eriş, "Bu meslek babamdan bana, benden de çocuklarıma geçecek bir ata mesleği. İşimizi severek yapıyoruz. Sabah saat 10.00 gibi imalata başlıyoruz. Akşam ezanından yatsı namazına kadar devam ediyoruz. Hem tulumba hem de halka tatlısının kilogramını 150 liradan satıyoruz" dedi.
Tatlı ustası Abdullah El Abdullah da yoğunluk nedeniyle zaman zaman talebe yetişmekte zorlandıklarını ifade ederek, "İşimizi temiz yaptığımız için vatandaşlar rağbet gösteriyor. Bazen siparişlere yetişemiyoruz. Kapanışı teravih namazı sonrasında yapıyoruz" diye konuştu.

İftar öncesi uzun kuyruk! Bu tatlı için 1 saat bekliyorlar 2

İş yeri işletmecisi Ömer Eriş, tatlıcılığın aile mesleği olduğunu belirterek üretime sabah saatlerinde başladıklarını söyledi.

İftar öncesi uzun kuyruk! Bu tatlı için 1 saat bekliyorlar 3

Tatlı almak için sırada bekleyen vatandaşlar ise tatlının lezzeti nedeniyle kuyrukta beklemenin kendileri için sorun olmadığını ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Ramazan tatlı
