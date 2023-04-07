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İftar sofralarını taçlandıran çökertme kebabı tarifi! Pratik çökertme kebabı nasıl yapılır?

07.04.2023 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çökertme kebabı en sevilen kebap tarifleri arasında yer alıyor. İftarda ne pişirsem? diye düşünüyorsanız çökertme kebabı tarifini mutlaka denemelisiniz. Oldukça pratik bir şekilde hazırlanan bu enfes lezzet sofralarınızın yıldızı olacak.

İftar sofralarını taçlandıran çökertme kebabı tarifi! Pratik çökertme kebabı nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 30dk
Pişirme Süresi 40dk
Kalori/Porsiyon 570kal

Bodrum kebabı olarak da bilinen çökertme kebabı her yaştan insanın sevdiği lezzetlerden. Patates kızartmasıyla buluşan yumuşacık etler akşam yemeği için vazgeçilmez bir tarif olarak görülüyor.

MALZEMELER

  • Eti için:
  • 300 gram dana kontrfile
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1/2 çay kaşığı tuz
  • 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
  • Et marinasyonu için:
  • 1 adet rendelenmiş soğan
  • 1/2 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1/2 su bardağı süt
  • 1 su bardağı soda
  • 1 yemek kaşığı tereyağı (pişirmek için)
  • Kibrit patates için:
  • 2 adet orta boy patates
  • 1,5 su bardağı ayçiçek yağı (kızartmak için)
  • Domates sosu için:
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 adet rendelenmiş domates
  • Servisi için:
  • 4 yemek kaşığı sarımsaklı yoğurt

TARİF

  • Fazla yağlı kısımlarından arındırılmış biftek ya da bonfile dilimlerini uzun ince şeritler halinde kesin. Et marinasyonu için tüm malzemeleri bir kapta karıştırın ve üzeri streç filmle kaplı kapta buzdolabında 1 saat kadar dinlendirin.
  • Kabuğunu soyduğunuz patatesleri kibrit büyüklüğünde kesin.
  • Bol suda durulayıp üzerlerini kağıt havlu yardımıyla kurulayın.
  • Küçük bir tencerede kızdırdığınız derin yağda birkaç partide altın sarısı rengini alana kadar kızartın.
  • Kağıt havlu serili bir tabağa alıp dinlendirin.
  • Etleri kızartmak için mümkünse döküm bir tavada az miktarda sıvı yağı kızdırın. Tereyağını ekleyin. Marine olan etleri yüksek ateşte pişirin. Renk aldıklarında tuz ve taze çekilmiş tane karabiberi katıp ocaktan alın.
  • Domates sosu hazırlamak için; tereyağını küçük bir tavada kızdırın.
  • Üzerine pul biber ve rendelenmiş domatesi ekleyip, 10 dakika kadar pişirin ve ocaktan alın.
  • Servis tabaklarına sırasıyla; kızartılmış kibrit patates, çırpılmış sarımsaklı yoğurt, domates sos ve sotelenmiş et dilimlerini alıp kızarmış domates ve yeşil biberle süsledikten sonra bekletmeden sevdiklerinizle paylaşın.

AFİYET OLSUN!

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Gelinim Mutfakta kirde kebabı tarifi! Yemek davetlerinin yıldızıGelinim Mutfakta kirde kebabı tarifi! Yemek davetlerinin yıldızı
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