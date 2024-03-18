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    4. İftar sofralarının vazgeçilmezi: İrişkit sucuğu! Kahramanmaraş’ın asırlık lezzeti doyurucu özelliğiyle dikkat çekiyor

    İftar sofralarının vazgeçilmezi: İrişkit sucuğu! Kahramanmaraş’ın asırlık lezzeti doyurucu özelliğiyle dikkat çekiyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    18.03.2024 14:43
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    Kahramanmaraş’ın geleneksel lezzetlerinden biri olan irişkit sucuğu iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

    İftar sofralarının vazgeçilmezi: İrişkit sucuğu! Kahramanmaraş’ın asırlık lezzeti doyurucu özelliğiyle dikkat çekiyor

    Kahramanmaraş’ın asırlık lezzetlerinden biri olan irişkit bir diğer adı ile et sucuğu, kentte her mevsim tüketiliyor. Özellikle Ramazan ayında iftar ve sahurda tüketilen irişkit doyurucu özelliği ile dikkat çekiyor.

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    ASIRLIK LEZZET

    Ustaların maharetli ellerinde hazırlanan ürün şehrin birçok yerinde satılıyor. Bekir Doğan, “Kahramanmaraş’ta irişkit deriz, Ramazan ayında vazgeçilmez. Özellikle sahur ve iftar sofralarında tüketilir. Şehrimizdeki kayak merkezimizde festivalleri yapılır. Ürün şiş ve kavurma çeşitleri ile de tüketilir” dedi.

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    Hacı Ahmet Demirbanka ise, “İftar sofralarının vazgeçilmezi. Doğal baharatlar ile elde edilen et sucuğu. Damak tadını benimsettiren bir ürünümüzdür” diye konuştu.

    (İHA)

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    Kahramanmaraş Ramazan iftar Sahur sucuk
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