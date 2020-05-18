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İftar sofranızı süsleyecek pratik lebeniye çorbası tarifi! Çok pratik...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Terbiyenin içerisinde bulunan yoğurt ile Türk kültürünün lezzetli çorbaları içenleri kendisine hayran bırakmayı başarıyor. Genellikle yazın tercih edilen yoğurt çorbalarının soğuk olanları, adeta sıcak kumlardan serin sulara götüren bir ferahlık hissi yaratıyor. Sıcak olanları ise muhteşem ahengiyle damakları şenlendiriyor.

İftar sofranızı süsleyecek pratik lebeniye çorbası tarifi! Çok pratik...

Yoğurt çorbalarının kraliçesi Güneydoğu Anadolu'da sıklıkla yapılan lebeniye çorbasıdır. İçindeki minik köfteleriyle oldukça zahmetli olarak görünen çorba, lezzetiyle içenlere "her şeye değer" dedirtiyor. Adını Arapça "leben" sözcüğünden alan çorba, adeta bir lezzet şöleni ve vitamin deposu.

Çorbanın içerisinde neler yok ki? Nohuttan pirince zengin içeriği ile hem mideye hem de göze hitap eden lebeniye çorbasının bazını yoğurt oluşturuyor. Bol malzemesi, minik köfteleri gözünüzü korkutmasın çünkü lebeniye çorbasını pratik bir şekilde yapmanız mümkün! İşte karşınızda lezzetine doyum olmaz lebeniye çorbasının tarifi...

LEBENİYE ÇORBASI PRATİK BİR ŞEKİLDE NASIL YAPILIR?

Lezzeti ile yiyeni mutlu eden lebeniye çorbası içerisindeki malzemelerle de oldukça doyurucu. Bir öğün olarak bile tüketilebilecek olan çorba, sağlıklı bir şekilde karnını doyurmak isteyenlere göz kırpıyor. İşlem sırasını planlarsanız oldukça kolay bir şekilde çorbayı yapabilirsiniz.

LEBENİYE ÇORBASININ MALZEMELERİ

2.5 litre su
1 su bardağı nohut
1 su bardağı pirinç
100 gram dana kıyma
1 adet soğan
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 su bardağı ince bulgur
Yarım su bardağı un
2 adet yumurta (1 yumurtanın tamamı ve 1 yumurtanın sarısı)
Yarım çay kaşığı pul biber
500 gram süzme yoğurt
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı kuru nane

LEBENİYE ÇORBASININ YAPILIŞI

Nohutları akşamdan ıslatın ve haşlayın.
Haşlanan nohutları ve pirinci kaynayan suya ekleyin. Kısık ateşte kaynamaya devam etmesi için bırakın.
İnce bulgur, un, yumurtanın tamamı, tuz ve kırmızı toz biberi çukur bir kaba koyun. Yavaş yavaş su ekleyerek hamur kıvamına getirin. Bu karışımdan nohut büyüklüğünde toplar ayırarak yuvarlayın. Ardından bu topları nohut ve pirincin olduğu kaynayan suya ekleyin.
Kıyma, rendelenmiş soğan, tuz ve karabiberi yoğurup nohut büyüklüğünde köfteler hazırlayın. Bu köfteleri kızgın yağda kızartın. Kızaran köfteleri de nohut, pirinç ve bulgur toplarının olduğu suya atın.
Çorbanın terbiyesi için süzme yoğurt ve 1 yumurtanın sarısını güzelce çırpın. Üzerine çorbadan bir kepçe alıp ılıklaştırın ve karışımı çorbaya ekleyin. Çorbanın kesilmemesi için sürekli karıştırın ve yoğurt karışımını yavaş yavaş ekleyin.
Yoğurtla buluşan çorbaya tuz ve karabiberi ekleyerek karıştırmaya devam edin. Çorba iyice kaynadıktan sonra altını kısarak ateşte bırakın.
Son adımda çorbanın lezzetini arttırmak için üzerine lezzetli bir sos yapabilirsiniz. Bu sos için tereyağını eritin ve üzerine kuru nane ekleyin. Acıyı çok seviyorsanız; kuru nanenin yanında pul biber ya da isot da koyabilirsiniz.
Pişmiş olan çorbanın üzerine sosunu dökerek servis edebilirsiniz.


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