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Çiftçilere kırmızı alarm: Hastalıklar artabilir! 'Uygun şartlarda ilaçlayın'

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü, bağ üreticilerine yönelik önemli bir uyarıda bulundu.

Çiftçilere kırmızı alarm: Hastalıklar artabilir! 'Uygun şartlarda ilaçlayın'

Yapılan açıklamada, bağ salkım güvesinin 2. nesline karşı yumurta (ovisit) etkili ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle mücadele edilmesi gerektiği belirtilerek, özellikle erkenci bölgeler başta olmak üzere üreticilerin bağlarını ilaçlamaları istendi.

Çiftçilere kırmızı alarm: Hastalıklar artabilir! Uygun şartlarda ilaçlayın 1

İHMALDE BULUNMAYIN

Son günlerde etkili olan yağışların ardından külleme ve mildiyö hastalıkları için de uygun şartların oluştuğu ifade edilirken, üreticilerin bu hastalıklara karşı mücadeleyi kesinlikle ihmal etmemeleri gerektiği vurgulandı.

Çiftçilere kırmızı alarm: Hastalıklar artabilir! Uygun şartlarda ilaçlayın 2

Müdürlük, bağlarda verim ve kalite kaybı yaşanmaması için üreticilerin uyarılara dikkatle uymasını istedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çiftçi ilaç hastalık bitki
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