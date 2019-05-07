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İftara yakışır! Şerbetli tatlıların en eskisi: Bıçak tatlısı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 07.05.2019 09:33 | Son Güncelleme

Arnavut mutfağının en eski lezzetlerinden olan bıçak tatlısı gizli kalmış yöresel lezzetlerden biri. Yapımı son derece basit olan bu tatlı iftar sofralarınızı süsleyecek.

İftara yakışır! Şerbetli tatlıların en eskisi: Bıçak tatlısı

Balkanlara has olan bıçak tatlısı, hem pratik hem de lezzetli oluşuyla gönülleri fethediyor. İftarda misafir ağırlamak isteyenler için en tatlı tarif!

Malzemeler:
250 gram tereyağı
2 su bardağı süt
3 su bardağı un
1 adet yumurta
1 fincan irmik
¼ çay kaşığı tuz

Şerbeti için:
4 su bardağı şeker
2 su bardağı su
2 çay kaşığı limon suyu

Hazırlanışı:
İlk olarak şerbeti hazırlayın. Şeker ve suyu kıvam alana kadar kaynatın ve limon suyunu ilave ederek kenarda soğumaya bırakın.
Bir tencerede sütü, irmiği ve yağı karıştırarak kaynatın.
Altını kapadıktan sonra içine azar azar unu ilave edin. Sürekli karıştırın, topaklanmamasına özen gösterin. Hamur kıvamına getirin.
Hamur ılıdıktan sonra içine yumurtaları ekleyin ve yoğurun.
Hamuru fırın kabına aktarın. Bıçak yardımıyla dilediğiniz şekilde kesin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
Fırından çıkarınca sıcak haldeyken üzerine soğuk şerbeti dökün. Tatlıyı en az 4 saat dinledirin.
Üzerine fındık, fıstık ya da badem koyarak servis edebilirsiniz.


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