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İftarda gırtlağına kaçan kemik nefesini kesti, erken müdahaleyle hayatı kurtuldu

AA AA
15.03.2024 13:36
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Erzurum'da iftarda yediği etteki 7 santimlik kemiğin gırtlağına kaçması sonucu solunum sıkıntısı çeken kadın, şehir hastanesinde yapılan kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Hınıs ilçesinin Maruf Mahallesi'nde yaşayan 9 çocuk annesi Vesile Yılmaz (65), eşiyle iftar yaparken boğazına kemik parçası kaçması üzerine solunum şikayetiyle Hınıs Şehit Yavuz Yürekseven Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan müdahalenin ardından Yılmaz, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada acil servis ve kulak burun boğaz (KBB) doktorlarınca yapılan tetkiklerinde, gırtlağında yaklaşık 7 santimlik cisim tespit edilen Yılmaz, hastanenin KBB uzmanı Dr. Saadettin Kalkandelen ve ekibince ameliyata alındı.

Kemik parçası, yaklaşık 15 dakika süren endoskopik ve laringoskopik yöntemle Yılmaz'ın gırtlağından çıkartıldı.

Operasyondan sonra bir süre müşahedede tutulan kadın, sağlıklı şekilde evine gönderildi.

"GEÇ KALINSA HAYATİ TEHLİKE OLABİLİRDİ"

Dr. Kalkandelen, AA muhabirine, acil servisten kendilerine yönlendirilen hastanın tetkik ve incelemesinde, gırtlak bölgesinde yabancı cisim teşhis ettiklerini söyledi.

Bunun üzerine KBB servisine yatırdıkları hastayı acil ameliyata aldıklarını aktaran Kalkandelen, "Genel anestezi altında ekip arkadaşlarımızla endoskopik ve laringoskopik yöntemle cismi çıkardık. Acil durumdu, cismi çıkarmasaydık, gırtlak bölgesindeki yabancı cisim hava yoluna kaçabilir, solunum sıkıntısı, kalp ve akciğerde sorunlara neden olabilirdi. İhmal olsa, geç kalınsa hayati tehlike olabilirdi." dedi.

Kalkandelen, hastaya tıbben gerekli müdahalelerin yapıldığını belirterek, kapalı yöntemle yaptıkları operasyonun yaklaşık 15 dakika sürdüğünü dile getirdi.

Ramazan ayı dolayısıyla iftarlarda çok hızlı yemek tüketilmesi soncu benzer vakalarla karşılaştıklarını anlatan Kalkandelen, şunları kaydetti:

"Genel olarak oruç nedeniyle yemekler hızlı tüketiliyor, acele etmeden, sakin ve yavaş şekilde sindire sindire yemek lazım. Doğu Anadolu'da sıcak çay içilmesi sonucu özofagus veya sigara içimine bağlı ağız içi kanserler çok oluyor. Vatandaşlarımızın bunlara azami dikkat etmesi lazım. Her hastamız böyle şanslı olmayabiliyor. Tıbben ne gerekiyorsa ekip arkadaşlarımızla hastane olarak hızlı hizmet verip hastayı sağlığına kavuşturduk."

Hastanın eşi Ali Yılmaz da eşinin başına gelen talihsiz olaya çok üzüldüğünü belirterek, "Eşim iftardan sofrayı toplarken tabaktaki eti ağzına atıyor, etin içinde kemik varmış ve boğazına saplanıyor. Hemen Hınıs'a hastaneye götürdüm, oradan Erzurum Şehir Hastanesi'ne ambulansla gönderdiler. Allah razı olsun doktorlar kemiği aldı, eşim kurtuldu. Geç kalınsa daha kötü olabilirdi. Şehir hastanesindeki hemşireler ve doktorlarımıza çok teşekkür ederim." diye konuştu.

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Erzurum kemik ameliyat Şehir hastanesi

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