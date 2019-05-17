İftarda yenilen yemekler sahurda tüketilmemeli

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Diyetisyen Elanur Yılmaz, Ramazan ayının sıcak havalara gelmesi nedeniyle hangi besinlerin tüketilmesi konusunda bilgiler verdi.

“Oruçlu olunan sürenin uzun olması nedeni ile sahurda doğru besin tüketmek çok önemlidir” diyen Diyetisyen Elanur Yılmaz, "Kesinlikle İftarda yediğiniz yemekleri sahurda yemeyin. İftar için hazırlanan yemekler yağlı ve tuzludur. Bu yüzden de vücudun dinleneme geçtiği gece vakitlerinde bünyeyi fazla yorar, size kilo aldırabilir hem de sizi gün içinde susatabilir. Bunun yerine kahvaltı yapılması daha doğru olacaktır. Kahvaltıda tüketilebilecek olan haşlanmış yumurta, peynir, süt, yoğurt, tam tahıllı ekmek tok kalmayı sağlarken; domates, salatalık ve mevsim yeşillikleri ve şekersiz bir şekilde yapılan komposto vücudun su ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunacaktır” dedi.

“Sahura mutlaka kalkılmalı”

Elanur Yılmaz şu bilgileri verdi: “Ramazan ayında uzun süre besin alınmamasına bağlı olarak metabolizma hızında azalma görülür. Sahura kalkmamak ise metabolizma hızında azalmanın yanı sıra iftarda aşırı miktarda besin tüketilmesine yol açabilir, bunun sonucunda da kan şekerinde dengesizlikler ve gastrointestinal sistemde rahatsızlıklar ortaya çıkabilmektedir. Bu yüzden Ramazan’da sağlıklı beslenmeyi sürdürmenin ilk koşulu sahura mutlaka kalkmaktır."

