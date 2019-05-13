YEMEK

İftarda yiyebilmek için saatlerce kuyrukta bekliyorlar!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 13.05.2019 09:25 | Son Güncelleme

Siirt’te Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmez yiyeceği olan çiğ köfte için lokanta ve dükkanların önünde uzun kuyruklar oluşuyor.

İftarda yiyebilmek için saatlerce kuyrukta bekliyorlar!

Atatürk Bulvarı Seydan Pasajı'nda açtıkları 20 metrekarelik iş yerinde, Siirtliler'e iftarlık çiğ köfte yoğurarak siparişlere yetişmekte zorlandıklarını belirten Adnan Tren, yaklaşık 32 yıldan beri çiğ köftecilik yaptığını, Ramazan ayı ile birlikte Siirtlilere iftarlık çiğ köfte yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi. Günde 200 ile 250 kilogram arasında çiğ köfte yoğurduklarını ve zaman zaman da bu miktarın yetmediğini söyleyen Tren, satışlardan oldukça memnun olduğunu belirterek, “1987’den beri bu işi yapıyoruz. Çiğ köftemiz kaliteli olduğundan dolayı tercih ediyorlar. Allah razı olsun. Temiz olduğu için, makine olmadığı için elle yapıyoruz. O yüzden daha fazla tercih ediliyor. Fiyatlarda fahiş bir fiyat yok. Fiyatlar 7,5, 10, 15 TL ne kadar istiyorlarsa o kadar veriyoruz. 5 TL’den aşağıda veriyoruz” dedi.

köfte2

İftarda çiğ köfte yemek için saatlerce kuyrukta beklediğini belirten Metin İspir adlı müşteri, “Öncelikle herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Memleketimizde özellikle iftar sofralarında olmazsa olmazlarından çiğ köftenin olması çok önemli. Yarım saatten beri burada bekliyorum özellikle bu çiğ köftenin tadına bakmak için hem lezzet olarak, fiyat olarak temizlik açısından çok iyi" diye konuştu.
Başka bir müşteri ise "Memnunuz temizlikten her şeyden memnunuz. Devamlı buradan alıyorum. Lezzetini beğeniyorum. Yarım saattir kuyrukta bekliyorum” dedi.

kofte

Sevenleri için 5 dakikada çiğ köfte nasıl yapılır?

Malzemeler:

2 su bardağı ince bulgur
1, 5 su bardağı kaynar su
1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
1/2 tatlı kaşığı karabiber
1 yemek kaşığı isot
1 çay bardağı sıvı yağ
1/2 limonun suyu
1 yemek kaşığı nar ekşisi
1 büyük soğan
2 diş sarımsak
1 tutam kıyılmış maydanoz

Yapılışı:

Bulguru ıslatıp beş dakika şişmesi için kenara bırakın.

O arada maydanoz hariç bütün malzemeleri bir kaba koyup hazır edin.

Soğan ve sarımsağı robotta incecik çekilip suyunu sıkın.

Hepsini bulgurun üzerine dökün ve kaşıkla karıştırın.

El blenderı ile yukarıdan aşağı doğru hareketler yaparak 7-8 dakika çiğ köfteyi çekin.

Elinizle şekillendirin ve limon, marul ile servis edin.


PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Sizi olduğunuzdan daha iyi aşçı yapacak 6 malzemeSizi olduğunuzdan daha iyi aşçı yapacak 6 malzeme
Ramazan pidesi nasıl yapılır?Ramazan pidesi nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çiğ köfte tarifi çşiğ köfte nasıl yapılır? yöresel yemekler siirt yemekleri

En Çok Okunan Haberler

Diriliş Ertuğrul'da yeni sezon için flaş karar!

Diriliş Ertuğrul'da yeni sezon için flaş karar!

Tarkan'dan duygusal Anneler Günü mesajı! Kızı Liya'nın fotoğrafını paylaştı

Tarkan'dan duygusal Anneler Günü mesajı! Kızı Liya'nın fotoğrafını paylaştı

Yasak Elma dizisine sürpriz transfer!

Yasak Elma dizisine sürpriz transfer!

Hamile mi? Eşi yaptığı paylaşımla olay oldu

Hamile mi? Eşi yaptığı paylaşımla olay oldu

Kiloları yüzünden eleştirilirken öyle bir şey oldu ki...

Kiloları yüzünden eleştirilirken öyle bir şey oldu ki...

Anneler Günü'nün gerçek tarihi! İstese lüks içinde yaşayabilirdi ama beş parasız öldü

Anneler Günü'nün gerçek tarihi! İstese lüks içinde yaşayabilirdi ama beş parasız öldü

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sizi olduğunuzdan daha iyi aşçı yapacak 6 malzeme

Sizi olduğunuzdan daha iyi aşçı yapacak 6 malzeme

Ramazan pidesi tarifi

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Yayla muzu diyen de var: Anadolu'nun şifalısı ışgının faydaları kanıtlandı

Adını duymayanlar bile var! Hayatınızı kurtarabilir

İftara özel: İftar sofralarında keyifleri ikiye katlayacak tatlı tarifleri

İftara özel: İftar sofralarında keyifleri ikiye katlayacak tatlı tarifleri

Ramazan ayına özel light tatlı tarifleri

Ramazan ayına özel light tatlı tarifleri

Kendinizi tedavi etmenize yardımcı olacak 7 kolay ve etkili yöntem

Bembeyaz dişler için bakın ne kullanıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.