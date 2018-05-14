İftardan sonra tatlı intihardır

İftardan sonra süt tatlıları, güllaç, puding gibi tatlıların tüketilmesinin sağlıklı beslenme açısından önemli olduğu ifade edilirken, Diyetisyen Ceysi Kazado; "Oruçluyken bütün gün aç kaldığımız için kan şekerimiz düşer ve direk olarak tatlıya saldırırız. Ve ne yazık ki bu tatlılar genellikle şerbetli, bol tereyağlı ve yüksek kalorili olmaktadır. Ramazan’da tatlı krizlerimizi önlemek için sağlıklı kendi yaptığımız tarifleri tercih etmeliyiz” dedi.

Hazırlanışı

İlk olarak hurmaların çekirdeklerini ayırın ve kuru kayısılarla beraber bir kabın içerisine alın. Biraz yumuşaması için üzerine sıcak su ilave edin ve suyun içerisinde yaklaşık 10 dakika olacak şekilde bekletin. Yumuşayan kayısıları ve hurmaları sudan çıkarın ve güzelce kurulayın. Hurma ve kayısıları blenderın içine alın ve iyice ezilmesini sağlayın. Sonrasında yulaf ezmesi ve tarçını ilave edin. Yulaflar ve meyveler homojen bir hal alana kadar iyice karıştırın. Sonrasında oluşan karışımı tepsi kağıdı üzerine minik toplar yaparak yerleştirin. Buzdolabında yaklaşık 3 saat dinlendirin. Tatlımız hazır bile, tatlı krizlerinizde 1 bardak sütün yanında 3-4 tane gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

MUZLU CHİA PUDDİNG

Malzemeler:

-2 su bardağı badem sütü VEYA Hindistan cevizi sütü

-6 yemek kaşığı chia tohumu

-1 adet orta boy muz

-1 çay kaşığı vanilya özütü

-1 yemek kaşığı bal VEYA pekmez

-1/2 adet muz(üzeri için)

Nasıl Yapılır?

Bir kabın içine sütü, chia tohumlarını ekleyin ve güzelce karıştırın. Karışımın üzeri hava almayacak şekilde üzerini bezle bir güzel örtün ve buzdolabında 1 saat kadar bekletin. Chia tohumları sütü çekip, jel kıvamını almış olacaktır. Kıvam alan pudingi çıkarıp içerisine bal/pekmez ve vanilya özütü ilave ederek bir güzel karıştırın. Muzun kabuklarını soyup, iyice ezin ve pudingin içine ekleyin. İyice karıştırın, dilerseniz blenderdan geçirin. Servis kuplarınıza pudingimizi bir güzel yerleştirin ve üzerini muz dilimleri ile süsleyin. İsteğinize göre biraz tarçın serpebilirsiniz. Tatlımız hazır bile, tatlı krizlerinizde yanında bir bardak yeşil çay ile gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.