'İftira ne yapsam?' diye düşünmeyin! Hem ekonomik hem de lezzetli Ramazan menüsü

Ramazan ayında iftara yapılan çorba ve doyurucu bir sıcak yemek olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Ekonomik ama doyurucu bir menü arıyorsanız sizin için hazırladığımız bu menüyü tercih edebilirsiniz. Domates çorbası, tavuk büryan, trileçe tatlısı içeren bu menü hem sizin hem de sevdiklerinizin karnını doyuracak.

DOMATES ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

4-5 adet olgun domates

2 çorba kaşığı tereyağı

3 çorba kaşığı un

1 litre sıcak su

1 su bardağı süt

1 çorba kaşığı rendelenmiş taze kaşar

Yapılışı

Domates çorbası yapmak için yağ ve un bir tencerede hafifçe kavrulur.

Diğer taraftan kabuğu çıkarılıp, küp küp kesilmiş domates robottan geçirilip bu karışıma ilave edilir, birkaç dakika kavrulur.

Ara verilmeden bir litre kadar su ilave edilip karıştırma işlemini sürdürülür. 15 dakika bu şekilde kaynatılır.

Daha sonra süt ilave edilip birkaç dakika daha kaynatılarak tuzu ilave edilip ocaktan alınır.

Arzuya göre servis yaparken üzerine kaşar peyniri rendesi ilave edilir.

TAVUK BÜRYAN TARİFİ

Malzemeler

2 adet soğan

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

3 adet haşlanmış tavuk but (kişi sayısına göre artırabilirsiniz)

3 su bardağı pirinç

4,5 su bardağı tavuk suyu (yerine sıcak su da kullanabilirsiniz)

Yapılışı

Bir tavaya 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ konur.

2 adet ince doğranmış soğan eklenerek hafifçe pembeleşene kadar kavrulur.

Güzelce yıkanıp suyu süzülen 3 su bardağı pirinç ilave edilir ve 2-3 dakika kadar kavrulur.

Son olarak 1 yemek kaşığı kuru nane ve 1 yemek kaşığı tereyağı ilave edilerek karıştırılır.

Daha sonra kavrulan pirinçler uygun bir fırın kabına alınarak yayılır.

Üzerine önceden haşlamış olduğumuz tavuk butları pirinçin üzerine yerleştirilir.

Tavukların haşlama suyun da 4, 5 su bardağı alınarak fırın kabına dökülür.

200 derece fırında pirinçler suyunu çekinceye kadar yaklaşık 40-45 dakika pişmeye bırakılır.

Pişen pilavımız fırından alınarak servis 10 dakika kadar dinlendirildikten sonra servis edilir.

KARAMELLİ TRİLEÇE TARİFİ

Malzemeler

5 adet yumurta

1 su bardağından 1 parmak eksik şeker

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Sütlü sosu için;

3,5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı toz şeker

200 g sıvı krema

Karamel sosu için;

1 çay bardağı şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

200 g sıvı krema

Üzeri için;

1 paket krem şanti

Yapılışı