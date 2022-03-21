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Iğdır'daki bazı okullarda eğitime bugün ara verildi

21.03.2022 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'daki bazı okullarda eğitime bugün ara verildi

Iğdır'da, kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı köy okullarında eğitime bugün gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı köy okullarında eğitim-öğretime ara verildiği belirtildi.

Merkeze bağlı Gürpınar, Alibeyköy, Mezra, Alikoçak, Karaçomak, Kervensaray, Pınarbaşı, Taşlıca, Kızılkule köylerindeki anaokullarının yanı sıra ilk ve ortaokullarda bugün eğitim yapılmayacak.

Kar ve tipi nedeniyle Tuzluca ilçesinde de eğitime bugün ara verilmişti.

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