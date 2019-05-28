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Iggy Azalea'nın başı çıplak fotoğraflarıyla dertte!

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ÜNLÜLER  | 28.05.2019 12:03 | Son Güncelleme

Avustralyalı rapçi Iggy Azalea'nın başı son günlerde medyaya sızdırılan çıplak fotoğrafları nedeniyle dertte. 28 yaşındaki şarkıcı yaşananlar sonrası sosyal medya hesaplarını kapattı.

Iggy Azalea'nın başı çıplak fotoğraflarıyla dertte!

Dünyaca ünlü bir derginin Avustralya'da yayınlanan versiyonu için cesur pozlar veren Iggy Azalea'nın fotoğrafları, geçtiğimiz günlerde izni olmadan internette yayılmaya başladı.

Kendisi hakkında yapılan birçok yorumu okuduğunu belirten 28 yaşındaki rapçi, "İnsanların, vücudum üzerinden kurdukları hayalleri ve düşüncelerini paylaşmaları beni oldukça rahatsız etti. Düşüncelerin bu kadar açık dile getirilmesi gerçekten midemi bulandırdı" dedi.

'KÜÇÜK DÜŞÜRÜLDÜM'

Azalea "Ünlü bir dergiye poz verirken bunların olacağını düşünmüyorsunuz. Fotoğraf çekimi tamamlandıktan sonra kullanılmayacak fotoğrafların saklanması çok saçma. Bunu yaşadığım için çok üzgünüm. Ailemin ve sevdiklerimin önünde küçük düşürüldüm" açıklamasında bulundu.

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Azelea, yaşanan skandal sonrası bütün sosyal medya hesaplarını kapattı.

Fotoğraf çekimini gerçekleştiren Nino Munoz ise konu hakkındaki sessizliğini şu sözlerle bozdu:

"Iggy Azalea ile yaptığımız çekim sonucunda ortaya çıkan fotoğraflar benden çalındı ve iznim olmadan paylaşıldı. Bu fotoğrafları kullananlar ve yayanlar için yasal süreç başlatıldı"

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