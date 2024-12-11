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  4. İğne ipliğe döndü! Ceyda Düvenci peş peşe paylaştı! Yorum yağdı...

İğne ipliğe döndü! Ceyda Düvenci peş peşe paylaştı! Yorum yağdı...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.12.2024 10:04
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Özel hayatı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla son dönemde magazin manşetlerinden hiç düşmeyen Ceyda Düvenci verdiği kilolarla da dikkat çekiyor. 1,5 ayda 6 kilo verdiği öğrenilen Düvenci spora ve diyete devam ediyor. Ünlü oyuncu şimdi de son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Düvenci'nin peş peşe paylaştığı karelerine kısa sürede yorum yağdı.

İğne ipliğe döndü! Ceyda Düvenci peş peşe paylaştı! Yorum yağdı...

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve özel hayatıyla adından sıkça söz ettiğimiz Ceyda Düvenci son olarak Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek'in başrolünü paylaştığı Sakla Beni dizisinde canlandırdığı 'Filiz' karakteriyle dikkat çekmişti.

Dizinin ardından verdiği kilolarla da adından söz ettiren Düvenci'nin 1,5 ayda 6 kilo verdiği öğrenilmişti.

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Diyete ve spora devam eden Ceyda Düvenci şimdi de son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Ünlü ismin peşe peşe yayınladığı karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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YORUM YAĞDI

Ceyda Düvenci'ye; 'iğne iğliğe döndü', 'aşk yaradı', 'boşandıktan sonra kendine geldi' gibi yorumlar yapıldı.

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YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Bülent Şakrak ile sekiz yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl tek celsede sonlandıran ünlü oyuncu Ceyda Düvenci boşanmanın ardından radyocu Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açtı.

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Anahtar Kelimeler:
Ceyda Düvenci
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