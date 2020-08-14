İğneleyici sözler: Mesaj dolu cümleler

İğneleme bir sanattır. Mizah gücü ve saygı gerekir bunun için. Baktığınızda hiçbir saygısızlık yoktur ancak değdiği yeri yakacak cümlelerdir. İşte doğru zamanda kullandığınızda çok etkili olacak iğneleyici sözler!
Bazen bazı insanlara açık açık onunla ilgili sıkıntımızı anlatmaktansa, net olarak isim vermeden tarizde bulunabiliriz. Bu kimi zaman onu daha çok utandırır. İşte karşınızdakini dumura uğratacak iğneleyici sözler:
Dürüst kimselerin çok arkadaşı olmaz. Kazık atmayı bilmezler çünkü.
Dostumsan yanımda olacaksın. Dostum değilsen kapımda paspas olamazsın.
Kafam çok dağınık şu sıralar. Neyi nereye koyduğumu bilmiyorum. Ama kimi nereye koyduğumu çok iyi biliyorum.
Senden gelecek her şeye razıyım. Sen gelme yeter ki.
Parçaları kaybolmuş puzzle gibisiniz. Kiminizin aklı, kiminizin ruhu, kiminizin kalbi yok.
Gitmeyi tercih edenlerin ardından el sallayın ki, artık sadece bir "el" olduklarını daha iyi görsünler.
Aklınızda birçok düşünce dolanıyor. Bir an önce öfkenizi dışarı yansıtmak istiyorsunuz. Etkili olmasını ve orada bulunan herkesin aklında kalacak bir atakta bulunmayı istiyorsunuz. Bağırmak, şiddet uygulamak bir çözüm değil. Sakin olmalı ve dolaylı yoldan kelime oyunlarıyla söylemek istenileni anlatmalısınız. İşte bu konuda size yardımcı olacak kırıcı iğneleyici sözler!
Ben herkesi insan yerine koyuyorum da yerini bu kadar yadırgıyorsan o da senin problemin.
Anlayışı kıt bir hayatım yok elbette ama, anlayışı kıtlarla dolu bir hayatım var.
Çamaşır suyu gibi bazı insanlar. Tek yaptıkları yıpratmak...
İki lafı bir araya getiremeyen insanlar, ''Suskunluğum asaletimdendir.'' deyip dururlar.
Bana akıl verirken, kalanı sana yetmeyecekse kendini riske atmana gerek yok.
''Çek git!'' demem gerekirken ''Kusura bakma.'' dedim ben. İşte bu yüzden kaybettim.
Herkes hayata farklı bir pencereden bakar. Ama bazı insanların camını çerçevesini indirmek istiyorum.
Utanmaz insanları utandırmak için uğraş vermeyin. Başaramazsınız.
3 gram beyni, 3 adet de beyin hücresi var. Onu da bana laf sokmaya çalışırken öldürüyor. Yapma yavrum tasarruf et biraz!
Arkamdan atıp tutmanın 3 nedeni olabilir. Ya fesatsındır ya salak. Ya da mesafeyi koyduğum yerde kalmışsındır. İleriye adım atamıyorsundur.
Bu sözleri hep düşmanlarınız için sarf edecek değilsiniz. Arkadaşınıza söyleyeceğiniz bir iğneleyici söz, kırıcı olmak zorunda değil. Bazen hoş ve komik olabilir. İşte arkadaşa iğneleyici sözler!
Kar yağınca mikroplar ölürmüş. İyi misin?
Cips paketinden hallicesin. %70'in hava...
Biz saymayı fasulyeden öğrendik. O yüzden kimleri fasulyeden sayacağız, en iyi biz biliriz.
Allah'ım sen bunları sayıyla mı gönderiyorsun? Öyleyse de umarım stoklarla sınırlıdır!
Gidişine bir isim taktım! Mal kaybı.
Nüfus yoklamasında seni de insandan sayıyorlar mı?
Eksik olmayın dedikçe fazla oldunuz.
Çakalların özgürlüğü, aslanlar yerden kalkıncaya kadar tabi!
Akıl vermeyi bırak da biraz huzur ver.
Ben bazı insanları harcamayı bilirim. Yeter ki bozuk olsun.
Seni kafandan vursalar, kurşun yarım saat beynini arar.
Erkeklere söylenebilecek iğneli sözler için aşağıdaki listeyi inceleyebilirsiniz. İşte erkekler üzerine iğneleyici sözler!
Yalnız kalmayı da gitmem diyenlerden öğrendik.
At yedi günde, itse yediği gün unuturmuş. Sen kaç günde unuttun sevgilim?
En ufak engelde çekip gidene ''aşık'' denmez. Allah yolunu açık etsin denir.
Atı alan Üsküdar'ı geçti de benim ahımı alan sırat köprüsünden geçer mi bilemiyorum.
Yüzünü yalanla yıkarsan, ihanet seni kurular.
Doğrudur, hala aklımdasın. Sen de söylersin ya hep; gereksiz şeyleri kafama takarım ben.
Ayaklarınla gitsen yetişirdim de sen başkalarıyla gittin.
Bir ara sen diye diye kendimden vazgeçmiştim, o ara beni kaçırmayacaktın.
Millete ev olmak isterken sokakta kaldım.
Erkekleri bilemem ama adamlar kıyamaz sevdiğine.
İşine geleni yapana erkek, kafasına koyduğunu yapana kadın denir.
Erkekler şarap gibidir. Yıllar geçer, kötüleri ekşir. İyileri olgunlaşır.
İşte kadınlar için kullanabileceğiniz iğneleyici sözler:
Kıyamam dedik! Önce bizi ince ince kıydılar. Sonra pembeleşinceye kadar kısık ateşte kavurdular.
Bir zamanlar toz konduramadıklarımız artık kirden gözükmüyorlar.
Varlığım parmağına yüzük olmadıysa, yokluğum kulağına küpe olsun.
Yanımda olması gerekenler zaten yanımda def olup gidenler, kimin umurunda.
Ben kendi çapımda yazıyorum. Ucu sana dokunuyorsa etrafımda dönüyorsun demektir boşa uğraşma. Bakmam sana.
Hayatı boyunca oyuncak ayıya sarılıp uyumuş bir kızı, büyüdüğünde sevgili seçimi yüzünden eleştiremezsin.
Demişsin ya onun gibilerini cebimden çıkarırım diye. Dinle. Ben senin gibilerini tesbihime dizerim, tövbe tövbe diye çekerim.
Bazı insanlar söze gelince edebiyatın turşusunu bile kuruyorlar da icraata gelince turşunun içindeki hıyar kadar olamıyorlar.
Bazı insanların resimlerine bakıyorum, o kadar güzeller ki; hep resimlerde kalsınlar istiyorum. Çünkü karakterler objektife girmiyor.
Sana benden nasihat: Başkasıyla gelen mutluluk, başkasıyla gidecektir.
Kişiden kişiye değişir elbette ama akrabalarıyla kötü anıları olan birçok insan var. Görüşmek istemediğiniz akrabalarınız burnunuzun dibinde bitiyorsa, hele de hayatınıza karışıyorlarsa onlara haddini cümlelerle bildirmek isteyebilirsiniz. İşte onlara söyleyebileceğiniz iğneleyici sözler!
Öyle insanlar gördüm ki demir paradan da bozuk.
Mert düşmanı iki yüzlü akrabalara tercih ederim.
Akraba dedik alttan aldık hep yeteri kadar, bundan sonra herkes ederi kadar.
İnsan arkadaşını dostunu seçer de akrabasını seçemiyor.
İki yüzlü akrabalar sabun gibidir. Elini yüzünü temizlerler ama ayağını kaydırırlar.
Kan ve kemik herkeste bulunur. Önemli olan yürek ve niyettir.
İçemeyeceğin suyu bardağına, söyleyemeyeceğin sözü ağzına, sevmediğin insanı kalbine alma, akraban bile olsa.
Küskünlüğüm hayata değil, içindeki beş para etmez insanlara.
İğneleme, bir yakınınıza bazı şeyleri anlatmanın etkili yollarından biridir, hatta bazen sevgili ile iletişim kurmak için bile kullanılabilir. İşte sevgiliye iğneleyici sözler!
Bu aşkı hiç yaşanmamış say bence. Ben senin gibileri ezer geçerim.
Hançer yerini bulduysa acısı da hatıra kalsın.
Endamın yetmez. Zeka şart
Ben seni çöpe attım canım. O çöpü kimin kurcaladığı umurumda değil.
Zoruna gittiğini duydum. Ben de gitmiştim daha önce.
Prenses olabileceğin tek yer simit sarayı. Zorlamanın anlamı yok.
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