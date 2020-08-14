İğneleyici sözler: Mesaj dolu cümleler

İğneleme bir sanattır. Mizah gücü ve saygı gerekir bunun için. Baktığınızda hiçbir saygısızlık yoktur ancak değdiği yeri yakacak cümlelerdir. İşte doğru zamanda kullandığınızda çok etkili olacak iğneleyici sözler!

Bazen bazı insanlara açık açık onunla ilgili sıkıntımızı anlatmaktansa, net olarak isim vermeden tarizde bulunabiliriz. Bu kimi zaman onu daha çok utandırır. İşte karşınızdakini dumura uğratacak iğneleyici sözler:

Dürüst kimselerin çok arkadaşı olmaz. Kazık atmayı bilmezler çünkü.

Dostumsan yanımda olacaksın. Dostum değilsen kapımda paspas olamazsın.

Kafam çok dağınık şu sıralar. Neyi nereye koyduğumu bilmiyorum. Ama kimi nereye koyduğumu çok iyi biliyorum.

Senden gelecek her şeye razıyım. Sen gelme yeter ki.

Parçaları kaybolmuş puzzle gibisiniz. Kiminizin aklı, kiminizin ruhu, kiminizin kalbi yok.

Gitmeyi tercih edenlerin ardından el sallayın ki, artık sadece bir "el" olduklarını daha iyi görsünler.

Aslını göstermeyecek kadar iyi taklit yapıyorsan en profesyonel karaktersizsin demektir.

Aklınızda birçok düşünce dolanıyor. Bir an önce öfkenizi dışarı yansıtmak istiyorsunuz. Etkili olmasını ve orada bulunan herkesin aklında kalacak bir atakta bulunmayı istiyorsunuz. Bağırmak, şiddet uygulamak bir çözüm değil. Sakin olmalı ve dolaylı yoldan kelime oyunlarıyla söylemek istenileni anlatmalısınız. İşte bu konuda size yardımcı olacak kırıcı iğneleyici sözler!