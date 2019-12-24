Igor Tudor, Hajduk Split'te 250 bin Euro kazanacak

Igor Tudor'un Hırvatistan'ın köklü kulüplerinden Hajduk Split'ten alacağı ücret şaşırttı. Hajduk Split'te yıllık 250 bin Euro kazanacak olan Hırvat teknik adamın Galatasaray'la anlaşması ise çok daha yüksekti.
Galatasaray Kulübü, 15 Şubat 2017'de göreve getirdiği Igor Tudor için KAP'a yaptığı açıklamada, Tudor'a 2016-2017 sezonu (yarım) için 400 bin Euro, 2017-2018 sezonu içinse 1 milyon Euro ödeneceğini duyurmuştu.
Sarı-Kırmızılılar ayrıca Karabükspor Kulübü'ne de Tudor için 150 bin Euro sözleşme fesih bedeli ödemişti.
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