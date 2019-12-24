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Igor Tudor, Hajduk Split'te 250 bin Euro kazanacak

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | Son Güncelleme

Galatasaray ve Karabükspor'un eski hocası Igor Tudor, yeni takımı Hajduk Split'ten 250 bin Euro alacak. Tudor, Galatasaray ile yıllık 1 milyon Euro'luk sözleşme imzalamıştı.

Igor Tudor, Hajduk Split'te 250 bin Euro kazanacak

Igor Tudor'un Hırvatistan'ın köklü kulüplerinden Hajduk Split'ten alacağı ücret şaşırttı. Hajduk Split'te yıllık 250 bin Euro kazanacak olan Hırvat teknik adamın Galatasaray'la anlaşması ise çok daha yüksekti.

YILLIK 1 MİLYON EURO'DAN SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI

Galatasaray Kulübü, 15 Şubat 2017'de göreve getirdiği Igor Tudor için KAP'a yaptığı açıklamada, Tudor'a 2016-2017 sezonu (yarım) için 400 bin Euro, 2017-2018 sezonu içinse 1 milyon Euro ödeneceğini duyurmuştu.

Sarı-Kırmızılılar ayrıca Karabükspor Kulübü'ne de Tudor için 150 bin Euro sözleşme fesih bedeli ödemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Igor Tudor galatasaray

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bizimkiler mal verirsen alır adam yokmu diyecek :D kariyeri için bedava çalışması gerekirken öyle fırsat sunmuşuz adama bide üste para veriyoruz :D
niye şaşırdınız ki ülke futbolu böyle yönetiliyor zaten sonra da kulüpler taraftardan para dileniyor
Aldıgımız futbolcularında dışarı degeri 250.000 - 300000 euro değilmi transfer yaptım aracı komisyon derken fiyatları 2.5 milyonu noluyor neden bilineni tekrar haber yaptınızki
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