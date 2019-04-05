İğrenç iddia mahalleyi karıştırdı! Öfkeli kalabalık durdurulamadı

Güneykent Mahallesi'ndeki Karatay İlkokulu'nda okuyan bazı öğrencilerin ders çıkışında okulun önünde bekleyen kişi tarafından taciz edildiği iddia edildi. Haberi duyan mahalleli, okulun önüne gelerek, taciz şüphelisinin içinde bulunduğu otomobile saldırdı. Otomobilin camları kırılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
TACİZ ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI
Polis, mahalle sakinlerini güçlükle sakinleştirirken, saldırıya uğrayan taciz şüphelisi ise gözaltına alındı. (DHA)
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