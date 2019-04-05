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İğrenç iddia mahalleyi karıştırdı! Öfkeli kalabalık durdurulamadı

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 05.04.2019 20:32 | Son Güncelleme

Batman'da, iddiaya göre okul çıkışında öğrencileri taciz eden kişi, otomobilinde mahalle sakinlerince linç edilmek istendi. Taciz şüphelisi, öfkeli kalabalığın elinden olay yerine gelen polis tarafından kurtarılarak, gözaltına alındı.

İğrenç iddia mahalleyi karıştırdı! Öfkeli kalabalık durdurulamadı

Güneykent Mahallesi'ndeki Karatay İlkokulu'nda okuyan bazı öğrencilerin ders çıkışında okulun önünde bekleyen kişi tarafından taciz edildiği iddia edildi. Haberi duyan mahalleli, okulun önüne gelerek, taciz şüphelisinin içinde bulunduğu otomobile saldırdı. Otomobilin camları kırılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

TACİZ ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, mahalle sakinlerini güçlükle sakinleştirirken, saldırıya uğrayan taciz şüphelisi ise gözaltına alındı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Batman taciz öğrenci

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