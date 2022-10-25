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  4. İğrenç mesajı ifşa etmişti... Eski gelin adayı tanga iç çamaşırıyla yatağa uzanıp...

İğrenç mesajı ifşa etmişti... Eski gelin adayı tanga iç çamaşırıyla yatağa uzanıp...

25.10.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski gelin adayı Naz Mila sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Kendisine gelen çirkin yorumları affetmeyen Naz Mila son paylaşımıyla olay oldu. Gelin adayı tanga iç çamaşırını giyip yatağa uzanınca o anları kaydetmeyi ihmal etmedi.

İğrenç mesajı ifşa etmişti... Eski gelin adayı tanga iç çamaşırıyla yatağa uzanıp...

Zuhal Topal'la İzdivaç programına katılarak popülerlik kazanan ve sosyal medyada büyük bir takipçisi olan Naz Mila cesur pozlarıyla dikkat çekiyor. Zaman zaman kendisine gelen yorumları savcılığa şikayet eden Mila geçtiğimiz günlerde bir takipçisini ifşa etmişti.

Naz Mila'ya bir hayranı "Çoraplarını emerim" yazarak mide bulandırmıştı. Gelen mesajları zaman zaman paylaşan Mila bu sefer ayna karşısındaki pozuyla dikkat çekti.

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Tanga iç çamaşırıyla yatağa yüz üstü uzanan Mila kıvrımlarını sergiledi. Mila'nın kalçasındaki dövme de gözlerden kaçmadı.

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Naz Mila sosyal medya

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