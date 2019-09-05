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İğrenç olay böyle ortaya çıktı! Evlat edindiği çocuğun ablasına cinsel taciz

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GÜNDEM  | 05.09.2019 21:02 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, evlat edindiği R.T.'yi (10) görmeye gelen ablası N.D.'ye (14) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Bayram T., (51) mahkemece tutuklandı. Bayram T.'nın eşi, cinsel istismara maruz kalan küçük kıza, savcılığa gidip şikayetçi olmasını söyledi.

İğrenç olay böyle ortaya çıktı! Evlat edindiği çocuğun ablasına cinsel taciz

Bayramiç'teki Toluklarlar köyünde, Bayram T. ve eşi M.T., çocukları olmadığı gerekçesiyle 5 yıl önce R.T.'yi evlat edindi. R.T 'nin Bursa'daki ablası N.D., kardeşini görmek için köye geldi. N.D., R.T. ile hasret giderirken, kardeşinin üvey babası Bayram T.'nin cinsel istismarına uğradı. Olayın ardından N.D. durumu, Bayram T.'nin eşi M.T.'ye anlattı. M.T., N.D.'yi banyoya götürüp vücudundaki morluklara baktı. Ardından N.D.'ye, eşi olan Bayram T.'den şikayetçi olmasını söyledi. N.D., Bursa'ya döndüğünde, babası ile birlikte Cumhuriyet Savcılığına gidip, Bayram T. hakkında şikayette bulundu.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Şikayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Bayramiç Jandarma Komutanlığı, Bayram T.'yi düzenlenen operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. İfadesi alınan Bayram T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen Bayram T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar

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