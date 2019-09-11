İğrenç olay! Kadınların etek altı fotoğrafını çekerken yakalandı

Yeni Cuma Parkı yakınlarında, bir kadının gizlice etek altını fotoğraflarını çektiğini fark edenler müdahalede bulundu.
Darp ettikleri A.A.'yı bir çay bahçesine götürerek, tabureye oturtup polisi aradı. Başında bekledikleri şüpheliyi olay yerine gelen polise teslim etti.
A.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(DHA)
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