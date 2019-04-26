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İğrenç olay! Üvey kızına cinsel istismarda bulundu

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HABER  | 26.04.2019 18:15 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldığı otel odasında alkol aldıktan sonra üvey kızı Finlandiyalı P.P.'ye (16) cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Emre A. (22) tutuklandı.

İğrenç olay! Üvey kızına cinsel istismarda bulundu

Finlandiya'da yaşayan Emre A., Fin eşi Elisabeth A. (36) ve eşinin kızı P.P. ile tatil için Alanya'ya geldi. Saray Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki otelde konaklayan Emre A., iddiaya göre dün gece alkol aldı. Saat 03.00 sıralarında da üvey kızı P.P.'ye cinsel istismarda bulundu.

P.P.'nin durumu anlatması üzerine anne Elisabeth A., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, Emre A.'yı kaldığı otelde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre A., sulh ceza hakimliğince 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Alanya otel cinsel istismar
 

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