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İğrenç olay! Yeğenine tecavüz iddiasıyla tutuklandı

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YAŞAM  | 30.08.2019 16:19 | Son Güncelleme

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Salim G. (70), zihinsel engelli erkek yeğeni H.T.’ye (41) tecavüz ettiği iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İğrenç olay! Yeğenine tecavüz iddiasıyla tutuklandı

Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy'de oturan Salim G., iddiaya göre zihinsel engelli yeğeni H.T.’ye tecavüz etti. H.T.’nin yaşadıklarını bir tanıdığına anlatmasının ardından kız kardeşi E.T. durumundan haberdar olarak jandarmaya şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri Salim G.’yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Salim G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Soruşturma sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik pazaryeri cinsel istismar

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