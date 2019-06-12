İguanayı papağan gibi omzunda gezdiriyor

Yozgat’ta yaz aylarında babası Ethem Baştürk’ün petshop dükkanında çalışan 15 yaşındaki Recep Eren Baştürk, zamanının büyük çoğunluğunu geçen yıl temin ettikleri yarım metre boyundaki iguanayla geçiriyor. İguanayı Yozgat sokaklarında omzunda papağan gezdirir gibi dolaştıran Baştürk, iguananın yeme, içme ve temizlik gibi her türlü bakımını bizzat kendisi yapıyor. İguanayı salatalık, havuç, marul gibi sebzelerle besleyen Baştürk, gözü gibi baktığı iguanayı biran olsun yanından ayırmıyor. Sahibinin omzunda Yozgat sokaklarında insanların arasında dolaşan iguanayı gören vatandaşlar ise hayret içinde kalırken bazıları iguanayı seviyor bazıları da korkarak kaçıyor.

"İLK DEFA OMZUNDA GÖRDÜM"

İguanayı sahibinin omzunda gören Ahmet Ekici isimli vatandaş hayret içinde kaldığını söyleyerek “Hiç iguana görmedim. ilk defa arkadaşın omzunda gördüm. Kuyruğundan tuttum bir şey yapar diye çok korttum. Ben korkuyorum ama arkadaş papağan gibi omzunda gezdiriyor. Alıştırmış çocuk gibi besliyor” derken Necati Duyar ise “İguanayı ilk defa gördüm. Bazı vatandaşlar sevdi, bazıları da ürktü. Arkadaş papağan gibi sırtında gezdiriyordu öyle gördüm. Hayvan sevgisini bu sayede millete aşılıyor” şeklinde konuştu.