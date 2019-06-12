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İguanayı papağan gibi omzunda gezdiriyor

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 12.06.2019 15:19 | Son Güncelleme

Yozgat’ta 15 yaşındaki Recep Eren Baştürk, kendine alıştırdığı iguanayı Yozgat sokaklarında papağan gibi omzunda gezdiriyor. Sahibinin omzunda ve kolunda İguanayı gören vatandaşlar ise hayretler içinde kalıyor.

Yozgat’ta yaz aylarında babası Ethem Baştürk’ün petshop dükkanında çalışan 15 yaşındaki Recep Eren Baştürk, zamanının büyük çoğunluğunu geçen yıl temin ettikleri yarım metre boyundaki iguanayla geçiriyor. İguanayı Yozgat sokaklarında omzunda papağan gezdirir gibi dolaştıran Baştürk, iguananın yeme, içme ve temizlik gibi her türlü bakımını bizzat kendisi yapıyor. İguanayı salatalık, havuç, marul gibi sebzelerle besleyen Baştürk, gözü gibi baktığı iguanayı biran olsun yanından ayırmıyor. Sahibinin omzunda Yozgat sokaklarında insanların arasında dolaşan iguanayı gören vatandaşlar ise hayret içinde kalırken bazıları iguanayı seviyor bazıları da korkarak kaçıyor.

"İLK DEFA OMZUNDA GÖRDÜM"

İguanayı sahibinin omzunda gören Ahmet Ekici isimli vatandaş hayret içinde kaldığını söyleyerek “Hiç iguana görmedim. ilk defa arkadaşın omzunda gördüm. Kuyruğundan tuttum bir şey yapar diye çok korttum. Ben korkuyorum ama arkadaş papağan gibi omzunda gezdiriyor. Alıştırmış çocuk gibi besliyor” derken Necati Duyar ise “İguanayı ilk defa gördüm. Bazı vatandaşlar sevdi, bazıları da ürktü. Arkadaş papağan gibi sırtında gezdiriyordu öyle gördüm. Hayvan sevgisini bu sayede millete aşılıyor” şeklinde konuştu.

"ZAMAN GEÇTİKÇE BİRBİRİMİZE BAĞLANDIK"

Küçüklüğünden beri hayvanları çok sevdiğini söyleyen Baştürk de, ortalama 12 yıl ömrü olan iguanayı beslemenin farklı bir duygu olduğunu belirtti. İguana ile aralarında bir bağ oluştuğunu da anlatan Baştürk, “İguanayı dışarıdan tedarik ettik. İlk önce hayvana ısınamadık ve sevemedik. Sonra baktık ki bize alışmaya başladı. Hayvanı eğittik. Bir bağ oluştu aramızda. Zaman geçtikçe de birbirimize iyice bağlandık. Yemek yedirmeye başladık, omzumuzda dışarıda gezdirdik. İnsanların tepkisi yoğundu. Şimdi büyümesine devam ediyor. İguana ile diğer hayvanlar gibi bağ kurması kolay, onu evde, dışarıda insanlar arasında gezdiriyoruz. Yabancılık yaşamıyor, alıştı artık bizden bir parça oldu. Vatandaşların ilgisini çekiyor, değişik geliyor. Bazıları seviyor bazıları da korkuyor. Güzel hayvan biz alıştık. Şu an satmayı düşünmüyoruz. Bakabilecek biri olur ve iguanaya bağlanırsa o ışığı görürsek belki satarız” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yozgat iguana

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