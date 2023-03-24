İhanete uğradığı iddia ediliyordu! Burcu Binici ve Tankurt Tan Manas boşandı

Bir süredir beraber olan ATV ekranlarında yayınlanan Ben Cihana Sığmazam dizisinde rol alan Burcu Binici ve rapçi Tankurt Tan Manas geçtiğimiz eylül ayında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin evliliklerinin ihanet nedeniyle boşanacağı iddia edilmiş, Manas ise bu iddiayı yalanlamıştı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Burcu Binici, eşiyle anlaşma sürecini tamamlayıp geçen çarşamba günü Kartal Adliyesi’ne gitti. Anlaşmalı şekilde boşanma davası açan çift tek celsede boşandı.

Evliliğini gözlerden uzak yaşayan Binici'nin eşi Tankurt Manas'ın Gamze isimli bir kadınla mesajlarını yakaladığını ve evi terk ettiği iddia edilmişti. Tankurt Manas'ın avukatı açıklama yapmıştı. Ünlü ismin avukatı konuyla ilgili yaptığı açıklamada Manas hakkında çıkan ihanet iddiasını "İhanet etti, aldattı, dolandırdı' şeklinde gerçeği yansıtmıyor" diyerek yalanmamıştı.



