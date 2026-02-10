İhaneti servet getirdi! Konserde yasak aşk yaşayan kadından şaşırtan hamle: Para karşılığında...

Geçtiğimiz yıl Coldplay konserinde öpücük kamerasına yakalanarak dünya gündemine bomba gibi düşen çift uzun süre konuşulmuştu. Yasak aşk iddiaları kameraya yansımış, görüntüde teknoloji şirketi Astronomer’ın CEO’su Andy Byron ile şirketin insan kaynakları yöneticisi Kristin Cabot yer almıştı. O anlar sosyal medyada hızla yayılmıştı.

Kristin Cabot’tan dikkat çeken bir hamle ile gündeme geri geldi. Kristin, yaşadıklarını ve kriz sürecini anlatmak üzere sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Bu konuşma için belirlenen ücret, tartışmaları yeniden başlattı. Bir dönem kariyerini sarsan görüntüler, şimdi Cabot için gelir kapısı olacak...

Konser esnasında ekranda kol kola yakalanan ikili, görüntüyü fark eder etmez panikle birbirinden uzaklaştı. Solist Chris Martin’in yaptığı espri ise olayın viral olmasını hızlandırmıştı. Görüntülerin yayılmasıyla birlikte hem Byron hem de Cabot görevlerinden ayrılmak zorunda kaldı.

ŞİMDİ HİKAYESİNİ SATMAYA HAZIRLANIYOR

Cabot’tan sürpriz bir adım geldi. İletişim ve kriz yönetimi alanında faaliyet gösteren PRWeek tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşmacı olacağını duyurdu.

Konuşmasının başlığı ise dikkat çekici: Hikâyeyi geri almak. Cabot, medya fırtınası sırasında nasıl ayakta kaldığını, itibarını nasıl yeniden inşa etmeye çalıştığını anlatacak. Şaşırtan detay ise bilet fiyatları. Etkinliğe katılmak isteyenlerin 875 ( 32 bin tl) dolar ödemesi gerekiyor.