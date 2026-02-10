Bebek’te skandal görüntüler! Trafiği durdurdu, aracında dans etti

İstanbul’un Bebek semtinde yaşanan olayda, bir kadın sürücünün aracıyla yolu kapatması trafikte uzun kuyruklara neden oldu. Trafiğin durmasına rağmen umursamaz tavırlar sergileyen sürücü, aracının içinde dans ederek çevredeki sürücülerin tepkisini çekti.
Görgü tanıklarının iddiasına göre, insanların üzerine doğru arabasını süren kadın, olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırdı. Genç kadının polis aracını tekmelediği anlar cep telefonu kameralarına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İstanbul Bebek'te insanların üzerine arabasını süren kadın sürücü, kendisini durduran polis ekiplerine saldırdı... pic.twitter.com/LA5gKDgLmf— MEGA MAG 📸 (@MEGA_MAG__) February 10, 2026
