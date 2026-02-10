Mynet Trend

Bebek’te skandal görüntüler! Trafiği durdurdu, aracında dans etti

Çiğdem Berfin Sevinç

İstanbul Bebek’te trafiği kilitleyen kadın sürücü, uyarılara aldırış etmeden aracında dans etti. Olay sonrası ise kendisini durduran polis ekiplerine saldıran kadın, polis aracını tekmeledi.

İstanbul’un Bebek semtinde yaşanan olayda, bir kadın sürücünün aracıyla yolu kapatması trafikte uzun kuyruklara neden oldu. Trafiğin durmasına rağmen umursamaz tavırlar sergileyen sürücü, aracının içinde dans ederek çevredeki sürücülerin tepkisini çekti.

DELİYE DÖNDÜ

Görgü tanıklarının iddiasına göre, insanların üzerine doğru arabasını süren kadın, olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırdı. Genç kadının polis aracını tekmelediği anlar cep telefonu kameralarına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

