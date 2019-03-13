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İhanetle tanındı! Jordyn Woods’un estetiksiz hali olay oldu

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 13.03.2019 09:54 | Son Güncelleme

Khloe Kardashian'ın kızının babası basketbolcu Tristan Thompson ile birlikte olan ve çiftin ayrılmalarına neden olan Jordyn Woods'un değişimi sosyal medyada olay oldu.

İhanetle tanındı! Jordyn Woods’un estetiksiz hali olay oldu

Kardashian ailesine en yakın isimlerden biri olan Jordyn Woods, geçtiğimiz ay Khloe Kardashian’ın sevgilisi ve kızının babası basketbolcu Tristan Thompson ile birlikte olmuş, haber bomba etkisi yaratmıştı.

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Zira Woods, Kylie Jenner’ın en yakın arkadaşıydı, onu evinde kalıyordu ve Kardashian ailesi Woods’u kız kardeşleri gibi görüyordu…

Aldatma olayıyla gündeme gelen Jordyn’nin şimdi de eski bir fotoğrafı sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

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Jordyn’in değişimini gözler önüne seren bu fotoğraf sosyal medyada gündem oldu…

Adeta evrim geçiren Jordyn Woods’un görüntüsü ‘pes’ dedirtti…

Kilo vermesinin dışında baştan sona estetikli olduğu görülen Woods’un eski fotoğrafını paylaşanlar ‘Tristan bunun için mi Khloe’den ayrıldı’ gibi yorumlar yaptı…

EVDEN KOVMUŞTU!

Jordyn ile çok yakın arkadaş olan Kylie, aldatma haberlerinden sonra, birlikte yaşadığı Woods’u evden kovmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Khloe Kardashian Jordyn Woods Kylie Jenner

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