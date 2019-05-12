İhlas Suresi'ni 6 ayda incir çekirdeğine yazdı

Türkiye'deki tek Gubari (küçük nesnelerin üzerine yazılan hat eserlerinin genel bir adı) sanatçısı olduğu belirtilen, dünyadaki üç mikro heykeltıraştan biri olan Necati Korkmaz, İhlas Suresi'ni incir çekirdeğine yazdı. Hat sanatçısı Seyyid Kasım Gubari'nin 400 yıl önce pirinç tanesine yazdığı İhlas Suresi'ni, incir çekirdeğine sığdıran Korkmaz, sadece bu eser için 6 ay çaba harcadığını söyledi. Dünyanın en küçük Kuran-ı Kerim'ini, Allah'ın 99 ismini incir çekirdeği üzerine yazan, tespih ve saç teli üzerine besmele gibi çok özel eserler üreten Korkmaz, incir çekirdeği üzerine yazdığı sureyi, örümceğin tek kılını fırça olarak kullanarak yaptığını kaydetti.

HAT ALANINDA BİR REKOR



Yaptığı çalışmanın hat alanında bir rekor olduğunu söyleyen sanatçı Necati Korkmaz, "Hat sanatçısı Seyyid Kasım Gubari'nin pirinç tanesine İhlas Suresi'ni sığdırmasından 400 yıl sonra, aynı sureyi incir çekirdeğine sığdırdım. Örümceğin tek kılını fırça olarak kullandım. Düzeltme ve kazımaları, arının iğnesiyle yaptım. Hat alanında rekor sayılacak bu eseri, 6 ayda tamamladım. Bu eser, şu anda yeryüzünde Gubari, hat sanatı, tozla el yazması en küçük eser oldu" dedi.