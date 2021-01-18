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İkbal Gürpınar kimdir? Anne ve babasını koronavirüsten kaybetmişti! İkbal Gürpınar kaç yaşında, nereli?

18.01.2021 10:18 | Son Güncelleme:
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İkbal Gürpınar kimdir? Anne ve babasını koronavirüsten kaybetmişti! İkbal Gürpınar kaç yaşında, nereli?

Koronavirüse yakalanan, anne ve babasını koronavirüs nedeniyle kaybeden İkbal Gürpınar bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oldu. Canlı yayında yaşadıklarını anlatacak olan Gürpınar ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Peki, İkbal Gürpınar kimdir? İkbal Gürpınar kaç yaşında, nereli?

Ünlü sunucu İkbal Gürpınar Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü canlı yayın konuğu oldu. Koronavirüse yakalanan ve annesiyle babasını da koronavirüs nedeniyle kaybeden Gürpınar, programda bu süreçte yaşadıklarını izleyicilere anlatacak. Şimdi, ünlü sunucuyla ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Koronavirüse yakalandıktan sonra sevenleri tarafından İkbal Gürpınar son durumu sık sık araştırılmıştı. Gürpınar şimdi katıldığı canlı yayında yaşadıklarıyla alakalı tüm merak edilenleri anlatacak. Peki, İkbal Gürpınar iyileşti mi? İkbal Gürpınar kaç yaşında? İkbal Gürpınar nereli? İşte tüm merak edilenler...

ikbal gürpınar

İKBAL GÜRPINAR KİMDİR?

4 Ekim 1969 yılında Kırıkkale’de dünyaya gelen İkbal Gürpınar yaş olarak şu anda 51 yaşındadır. Televizyon sunucusu olan ünlü isim, okulda açılan sınavı kazanarak spikerliğe adım attı. Aynı zamanda bu süreçte katıldığı kurslarda makrome eğitimi aldı. 1994 ile 1995 yıllarında TRT’de 25. Saat adlı bir program ile televizyona adım attı. Sonrasında Ortadoğu Amme İdaresi’nde ithalat ihracat elemanı sertifika programına katıldı. Ünlü isim bir süre de restoran zincirleri kuran bir firmanın Halkla İlişkiler ve Franchising müdürlüğünü yaptı.

ikbal gürpınar

TRT Gap’ta çok sayıda program sunan Gürpınar, 1998 ile 2000 yılları arasında TRT’de çalıştı ve bir hastanenin de halkla ilişkiler müdürlüğünü yaptı. Ünlü isim, 2006 senesinde de Kanal D’nin ilgiyle izlenen programı “İkbal’le Yaşama Dair”i sundu. Sonrasında Samanyolu TV’den bir teklif alan Gürpınar; Yüzük Taşı, Mutluluk Oyunu ve Kimse Yok Mu? adlı programları sundu. Ardından Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Hayatın İçinden adlı programı sundu.

Bunun yanı sıra Gürpınar, TRT’de Gün Başlıyor adlı programın da sunuculuğunu yaptı. Ünlü isim; deneyimlerini, yaşadıklarını ve izlenimlerini aktardığı 3 kitap yazdı. Ünlü sunucunun şiir albümleri ve şarkıları da bulunuyor. Öte yandan çocuklar için çeşitli masallar yazan Gürpınar’ın, Filiz Sabuncu’nun da iki masalının yer aldığı İkbal’den Masallar adlı çalışması çocuklar tarafından oldukça beğenildi. İkbal Gürpınar eşi de merak ediliyor. Ünlü sunucu 3 kez evlendi ve 2 çocuğu bulunuyor. Pandemi sürecinde ünlü isim koronavirüse yakalandı ve Ekim ayında yoğun bakıma alındı. Gürpınar’ın annesi ve babası ise Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

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