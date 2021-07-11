Ike Ugbo, Beşiktaş'ın transfer listesinde

Gelecek yıl 3 kulvarda birden mücadele etmeye hazırlanan Beşiktaş, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kulüp yönetimi ve teknik ekibin istişareleri sonucunda Chelsea'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ike Ugbo transfer listesine dahil edildi.

KULÜBÜN KARARI BEKLENİYOR

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, 22 yaşındaki forvet oyuncusunun geleceğine ilişkin son kararın Chelsea yönetimince verileceğini yazdı. Romano'nun iddiasına göre, Beşiktaş oyuncuyu transfer etmek için İngiliz tarafıyla temasa geçti.

BELÇİKA'DA DEĞER KAZANDI

Chelsea altyapısında eğitim görüp 2016 yılında A Takım'a yükseltilen Ike Ugbo, o dönem takımıyla 6 yıllık kontrat imzalamıştı.

İngiltere'nin alt ligleri ve Hollanda ekiplerine kiralanan oyuncu, son olarak Belçika ekibi Cercle Brugge'de oldukça verimli bir yıl geçirdi. Brugge'de 34 maça çıkan Ugbo, 17 kez ağları sarsarak 500 bin Euro piyasa değerine sahipken, sezonun sonuna doğru 4.5 milyon Euro bandına çıktı.

(AJANSSPOR)

