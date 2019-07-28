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İki bavul altınla kaçtığı iddia edilen sarraf İstanbul’da yakalandı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 28.07.2019 08:57 | Son Güncelleme

Konya’da başlattığı ucuz altın satış günü kampanyası için altın toptancısı firmalardan, sarraflardan ve vatandaşlardan altın toplayan, ardından da iki bavul altınla kayıplara karıştığı iddia edilen sarraf İstanbul’da yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, kendisini görüntüleyen gazetecilere 'Yaptığınız yalan haberlerin bedelini ödeyeceksiniz. Biz sizinle en son görüşeceğiz.' dedi.

İki bavul altınla kaçtığı iddia edilen sarraf İstanbul’da yakalandı

Olay, 23 Temmuz Salı günü Konya’da bulunan tarihi Bedesten’deki Sarraflar Çarşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 10 yıldır çarşıda kuyumculuk yapan Musa G. (38), ucuz altın satışı kapsamında fırsat çadırı açacağını ve kampanya sonrası geri vereceğini söyleyerek çarşı esnafından yaklaşık 20 kilo altın aldı. Kampanya broşürleriyle İstanbul’daki altın toptancılarına giden Musa G., yüklü miktarda ödünç altın alarak Konya’ya geldi. Kampanyayı başlatan ve ikramlarda bulunarak vatandaşların ilgisini çeken Musa G., kampanyayı son gününde bir gün daha uzattı. Yüklü miktarda satış yapan ve altın toplayan Musa G., kardeşinin üzerinden de 300 bin lira kredi çekti. Kampanya sonrası mesai bitiminde iş yerini kapatan Musa G., akşam saat 22.00 sıralarında tekrar iş yerine gelerek altınları ve paraları topladığı iki bavulu alarak iş yerinden ayrıldı.

ESNAF ŞİKAYETÇİ OLDU

Ertesi sabah saatlerinde Musa G.’nin iş yerini açmadığını fark eden komşu esnaf, kendisini merak ederek telefon ile ulaşmak istedi ancak telefonunun kapalı olması üzerine Musa G.’nin yakınlarına ulaştı. Durumdan şüphelenen çarşı esnafı, Musa G.’ye komşu sarrafın güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde Musa G.’nin dükkanına geldiği ve kısa süre sonra iki bavulla dükkandan çıktığı tespit edildi. Olayın ardından mağdur olan çarşı esnafı da şahıstan şikayetçi oldu.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

Güvenlik kameralarında iki bavulla iş yerinden çıktığı belirlenen Musa G.’yi yakalamak için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şahsın gidebileceği adresleri belirledi. Belirlenen adreslerde değerlendirme yapan ekipler, Musa G.’nin kız arkadaşı Özer Y., ile İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde saklandığını tespit etti. Tespit edilen adrese baskın yapan ekipler, kaçan sarraf Musa G., ile kız arkadaşı Özer Y.’yi gözaltına aldı. Şahısların saklandığı evde arama yapan polis ekipleri, bilezik, saat, yüzük ve bir miktar para ele geçirildi.

'BİZ SİZİNLE EN SON GÖRÜŞECEĞİZ'

İstanbul'da gözaltına alınan şüpheli Musa G. ve kız arkadaşı, Konya’ya getirildi. Kaçan sarraf Musa G., ile kız arkadaşı Özer Y., Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Musa G., kendini görüntüleyen gazetecilere, “Yaptığınız yalan haberlerin bedelini ödeyeceksiniz. Biz sizinle en son görüşeceğiz. Çekineceğim bir durum yok. Benim kendi dükkanım, öyle abarttığınız gibi 30 - 40 kilo altın falan yok. Boşalttığım eşyalar da kendi dükkanım. İstediğim zaman açabilirim, size dava açacağım. Her şeyin bir delili bir ispatı vardır” diye konuştu.

'PİYASAYA BORCUM VARDI'

Şüpheliler, ilk ifadesi için emniyet müdürlüğüne götürüldü. Burada ilk ifadesi alınan şüphelilerden Musa G.’nin, “Kendi dükkanım, hiç kimsede 30 - 40 kilo altın yok bende de yok. Piyasaya borcum vardı o yüzden dükkanımdaki değerli eşyaları bavula alarak Konya’dan ayrıldım. Ama geri dönecektim” şeklinde konuştuğu öğrenildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
sarraf konya istanbul

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