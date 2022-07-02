İki boksör, iki de sarhoş! Dövüşçü olduğunu bilmeden kavgaya davet ettiler, onlar perişan olurken güzel boksör kayda aldı

Avustralya'nın Brisbane eyaletinde meydana gelen olayda iki sarhoş adam kim olduğunu bilmedikleri karma dövüş sanatları dövüşçüsü Viktor Lyall ile kavgaya tutuştular. Boksör arkadaşı Bec Rodriquez kavga anları sosyal medya hesabında paylaştı.

KİM OLDUĞUNU BİLMİYORLARDI

Paylaştığı görüntülerde Lyall ile ağız dalaşına giren sarhoş ikilinin, sonrasında fiziksel bir kavgaya giriştikleri görüldü. Adamlardan birinin sandalye ile kavgaya girişmesi kavganın dozunu arttırdı ve Lyall'i de harekete geçirdi. Pembe elbiseli bir kadın Lyall'ın kim olduğunu bilmeden sandalye alan adamın babasının bi vücut geliştirme uzmanı olduğunu öne sürerken Lyall'ı korkutmaya çalıştı.

YERE SERDİ

Ancak Victor birden fazla dövüş sanatında eğitimli olduğundan ve Avustralya'nın amatör ağır siklet karma dövüş sanatlarında oynadığından kavgada kazananın kim olacağı belliydi. Onlara kendisini takip etmeyi bırakmalarını söylemelerine rağmen adamlar reddedince, Viktor sert ve hızlı darbelerle saldırmaya başladı. Bir adamı ittikten sonra diğerinin çenesine sert bir tekme atarak onu yere serdi.

'SOKAK ADALETİ'

Şaşırtıcı bir şekilde, kendilerini toparladıktan sonra adamlar tekrar denediler ve kavga sonunda dağılmadan önce benzer şekilde Viktor'un saldırısına uğradılar. Rodriquez'e göre kavganın bu kadar alevlenmesinin sebebi Viktor'un, onlara biraz sokak adaleti vermeye karar vermesiydi.



