SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. İki boksörün basın toplantısındaki yumruklu kavgası olay oldu

İki boksörün basın toplantısındaki yumruklu kavgası olay oldu

23.09.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'deki boks maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Meksikalı boksör Saul Alvarez ile ABD’li Caleb Plant birbirine girdi.

AB'nin Nevada eyaletinde yer alan Las Vegas kentinde 6 Kasım'da yapılacak olan süper orta sıklet kategorisinin dünya şampiyonu boks maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Meksikalı boksör Saul Alvarez ile ABD’li Caleb Plant arasında gerginlik yaşandı.

Basın toplantısında başlayan sözlü atışma ardından Canelo’nun, Plant'i agresif bir şekilde geriye itmesi kontrolden çıktı.

Plant daha sonra Canelo’ya ilk yumruğu atarken, ikilinin arasına güvenlik görevlileri girdi.

Sosyal medya kullanıcıları ise basın toplantısının ortasında yaşanan kavgaya tepki gösterdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rıdvan Dilmen'den maaş açıklamasıRıdvan Dilmen'den maaş açıklaması
Urartuların son görkemli kalesiydi! Çöplüklerinde bulunanlar şaşkına çevirdi: Çok çarpıcıUrartuların son görkemli kalesiydi! Çöplüklerinde bulunanlar şaşkına çevirdi: Çok çarpıcı
TFF'den Kadın Ligleri için yeniden yapılandırma kararıTFF'den Kadın Ligleri için yeniden yapılandırma kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dikkat! Kuvvetli yağış, kar ve dolu geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağış, kar ve dolu geliyor

Yatağa bağımlı kalan Ezgi'ye Haluk Levent sahip çıktı

Yatağa bağımlı kalan Ezgi'ye Haluk Levent sahip çıktı

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor!

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor!

Kayseri'de ortam gerildi: Hayırdır sen kimsin?

Kayseri'de ortam gerildi: Hayırdır sen kimsin?

Canlı yayında tepki gösterdi!

Canlı yayında tepki gösterdi!

Fatih Terim için istifa çağrısı

Fatih Terim için istifa çağrısı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Pereira'dan şok rapor! F.Bahçe'de ayrılık

Pereira'dan şok rapor! F.Bahçe'de ayrılık

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tazminatı açıklandı! Ne kadar para alacak?

Tazminatı açıklandı! Ne kadar para alacak?

''Seni de gönderirler''

''Seni de gönderirler''

Galatasaray karıştı, formayı yere attı

Galatasaray karıştı, formayı yere attı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.