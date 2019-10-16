Mynet Trend

İki dönem belediye başkanlığı yapmıştı, şimdi sebze satıyor!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 16.10.2019 10:15 | Son Güncelleme

Bangladeş’in Chapai Nawabganj şehrinin Gohalabari belediyesinde 2003'ten 2011 yılına kadar belediye başkanlığı yapan Abdur Raşid, artık pazarlarda sebze satarak ailesini geçindiriyor.

İki dönem belediye başkanlığı yapmıştı, şimdi sebze satıyor!

Yaklaşık 8 sene belediye başkanlığı yapan 65 yaşındaki Abdur Raşid, “Başkanlığı döneminde bütçe olarak gelen her şey insanların emanetiydi. Ben sadece onların bir hizmetkâraydım” diye konuştu.

Bangladeş Cemaati İslami’nin adayı olup belediye başkanı olan Abdur Raşid, "Çoğu siyasetçi göreve gelmeyi bir fırsat olarak düşünüp zengin oluyor. Siz neden böylesiniz?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:

"Emanete ihanet yapamam. Benim eğitim ve dinim bana ihanet etmememi öğretti. Ayrıca ihanet edenleri Allah asla sevmez. Benim partim Bangladeş Cemaati İslami de bunu asla kabul etmez. Bir gün öleceğim. Burada insanların emanetine ihanet etsem Allah’a ne cevap vereyim ki?” şeklinde konuştu.

Gelecekte ülkenin siyasi düzeni değişirse yine başkanlığa aday olacağını belirten Abdur Raşid, "Şimdi sadece sebze satıyorum ve bu işten de çok memnunum" dedi.

Sosyal medyaya düşen eski belediye başkanı Abdur Raşid’in bu videosu, milyonlarca tıklanırken vatandaşlardan da tebrik yorumu alıyor.

PARTNER Müge Anlı'da şoke eden gerçek! İki kız kardeşle de birlikte olup... Müge Anlı'da şoke eden gerçek! İki kız kardeşle de birlikte olup...
'Mars'ta yaşamın kanıtını çoktan bulduk''Mars'ta yaşamın kanıtını çoktan bulduk'
5.9 kilo doğan bebek görenleri şaşkına çevirdi!5.9 kilo doğan bebek görenleri şaşkına çevirdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
belediye başkanı Bangladeş sebze satmak

En Çok Okunan Trend Haberler

Yer: Aydın! İki kardeşin korkunç oyunu!

Yer: Aydın! İki kardeşin korkunç oyunu!

İBB’de 'protokol iptali' tartışması

İBB’de 'protokol iptali' tartışması

İBB Meclisi'nde 'Dubai Towers' tartışması!

İBB Meclisi'nde 'Dubai Towers' tartışması!

Ünlü oyuncuları buluşturan sürpriz dizi! İşte ilk fragman

Ünlü oyuncuları buluşturan sürpriz dizi! İşte ilk fragman

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnanılmaz! Kardeşinin katiline sarılıp ağladı

İnanılmaz! Kardeşinin katiline sarılıp ağladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Her gün okula böyle gidiyor

Her gün okula böyle gidiyor

15 yaşındaki kızı suyun altında tutarak boğdu!

15 yaşındaki kızı suyun altında tutarak boğdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
14 yaşındaki çocukla buluşacağını sanarak 565 km yürüyen sapık yakalandı

14 yaşındaki çocukla buluşacağını sanarak 565 km yürüyen sapık yakalandı

Saçlarını kazıtan 30 ünlünün öncesi ve sonrası!

Saçlarını kazıtsalar da çekiciliklerini kaybetmeyen ünlüler!

Eski NASA çalışanı: Mars'ta yaşamın kanıtını çoktan bulduk

'Mars'ta yaşamın kanıtını çoktan bulduk'

5.9 kilo doğan bebek görenleri şaşkına çevirdi!

5.9 kilo doğan bebek görenleri şaşkına çevirdi!

Çalışır durumda bıraktığı motosiklet ortalığı birbirine kattı

Korkutan an! Bir türlü durduramadılar

Hollanda'da 9 yıldır bodrumda 'dünyanın sonunu' bekleyen aile bulundu

9 yıldır bodrumda 'dünyanın sonunu' bekleyen aile bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.