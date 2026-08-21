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İki dünya savaşı gördü: Dünyanın en yaşlı insanı 117 yaşına girdi

Nisan 2025'te dünyanın yaşayan en yaşlı insanı unvanını alan Ethel Caterham, 117 yaşına girdi.

İki dünya savaşı gördü: Dünyanın en yaşlı insanı 117 yaşına girdi

Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı doğum gününü kutladı. Nisan 2025'te dünyanın en yaşlı insanı unvanını alan Ethel Caterham, İngiltere'nin Surrey kentinde ailesi ve arkadaşlarıyla 117'nci yaş gününü kutladı. Surrey'deki Lightwater kentinde bulunan Hallmark Lakeview Bakım Evi'nde yaşayan Caterham, Brezilyalı rahibe Inah Canabarro Lucas'ın 116 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından dünyanın en yaşlı insanı unvanını almıştı.

Titanik faciasından 3, Rusya'da Çarlık rejimini yıkarak mutlak monarşiyi sona erdiren devrimden ise 8 yıl önce doğan Caterham, iki dünya savaşına da tanıklık etti.

COVİD-19'U ATLATTI

Guinness Dünya Rekorları'na göre Caterham, 2020'de 110 yaşındayken Covid-19'a yakalanmasının ardından hastalığı atlatan en yaşlı kişilerden biri oldu.

Caterham, gençlik yıllarında 1927'de Hindistan'a gitti ve burada bir ailenin yanında çocuk bakıcısı olarak çalışmaya başladı. Caterham, 1931'de İngiltere'de düzenlenen bir davette İngiliz ordusunda yarbay olarak görev yapan eşi Norman ile tanıştı. Çift daha sonra Hong Kong'da yaşadı ve Caterham burada bir anaokulu açtı. Caterham'ın eşi Norman 1976'da hayatını kaybederken, Caterham'ın iki kızı da kendisinden önce hayatını kaybetti

Caterham'ın kız kardeşlerinden Gladys ise 100 yaşını aştı. Gladys, 104 yaşında yaşamını yitirdi.

İki dünya savaşı gördü: Dünyanın en yaşlı insanı 117 yaşına girdi 1

KRAL CHARLES TARAFINDAN ZİYARET EDİLDİ

Caterham, 116'ncı yaş gününden kısa süre sonra, geçen yıl eylül ayında İngiltere Kralı III. Charles tarafından ziyaret edildi. Caterham, görüşme sırasında Kral Charles'ın 21 yaşındayken Galler Prensi ilan edildiği 1969 yılını hatırlatarak kendisine, "Bütün kızlar sana aşıktı ve seninle evlenmek istiyordu" dedi.

DÜNYANIN EN YAŞLI KİŞİSİ 122 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Guinness Dünya Rekorları'na göre, dünyanın gelmiş geçmiş en yaşlı kişisi unvanı, 122 yıl 164 gün yaşayan ve 1997'de hayatını kaybeden Fransız Jeanne Calment'e ait.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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