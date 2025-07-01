İki farklı serbest kalma bedeli! West Ham United’ın yıldız oyuncusu Mohammed Kudus için şaşırtan bilgi…

İngiliz ekibi West Ham, 2023 yılında Ajax'a 43 milyon euro ödeyerek Mohammed Kudus'u renklerine katmıştı. 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla 30 Haziran 2028'e kadar mukavele yapıldı. Ancak oyuncunun sözleşmesinde ilginç bir ayrıntı dikkat çekti. İngiltere içi serbest kalma bedeli 85 milyon sterlin. Ancak Suudi Arabistan ekipleri için bedel aynı değil...

ARADAKİ FARK ŞAŞIRTTI!

Ada basınındaki haberlere göre; oyuncunun Premier Lig kulüpleri için serbest kalma bedeli 85 milyon sterlin. Ancak Suudi Arabistan kulüpleri oyuncuyu transfer etmek isterse 120 milyon sterlin ödemek zorunda. Ganalı yıldıza hem İngiltere içinden hem de Suudi Arabistan'dan çokça ilgi gösteriliyor.

CHELSEA OYUNCUYA TEKLİF YAPMIŞTI

Ganalı yıldız oyuncu Mohammed Kudus için İngiliz devi Chelsea geçtiğimiz günlerde oyuncuya teklif yapmıştı. Chelsea 85 milyon sterlin’lik serbest kalma bedelini yüksek bulmasından dolayı, bir miktar para ile birlikte Chukwuemeka yada Dewsbury-Hall teklifinde bulunmuş fakat teklif red edilmişti.