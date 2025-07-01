SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig

İki farklı serbest kalma bedeli! West Ham United’ın yıldız oyuncusu Mohammed Kudus için şaşırtan bilgi…

İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United forması giyen Mohammed Kudus için transfer söylentileri her geçen gün artarken, oyuncunun serbest kalma bedeli tartışmaları beraberinde getirdi.

İki farklı serbest kalma bedeli! West Ham United’ın yıldız oyuncusu Mohammed Kudus için şaşırtan bilgi…
Burak Kavuncu

İngiliz ekibi West Ham, 2023 yılında Ajax'a 43 milyon euro ödeyerek Mohammed Kudus'u renklerine katmıştı. 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla 30 Haziran 2028'e kadar mukavele yapıldı. Ancak oyuncunun sözleşmesinde ilginç bir ayrıntı dikkat çekti. İngiltere içi serbest kalma bedeli 85 milyon sterlin. Ancak Suudi Arabistan ekipleri için bedel aynı değil...

ARADAKİ FARK ŞAŞIRTTI!

İki farklı serbest kalma bedeli! West Ham United’ın yıldız oyuncusu Mohammed Kudus için şaşırtan bilgi… 1

Ada basınındaki haberlere göre; oyuncunun Premier Lig kulüpleri için serbest kalma bedeli 85 milyon sterlin. Ancak Suudi Arabistan kulüpleri oyuncuyu transfer etmek isterse 120 milyon sterlin ödemek zorunda. Ganalı yıldıza hem İngiltere içinden hem de Suudi Arabistan'dan çokça ilgi gösteriliyor.

CHELSEA OYUNCUYA TEKLİF YAPMIŞTI

İki farklı serbest kalma bedeli! West Ham United’ın yıldız oyuncusu Mohammed Kudus için şaşırtan bilgi… 2

Ganalı yıldız oyuncu Mohammed Kudus için İngiliz devi Chelsea geçtiğimiz günlerde oyuncuya teklif yapmıştı. Chelsea 85 milyon sterlin’lik serbest kalma bedelini yüksek bulmasından dolayı, bir miktar para ile birlikte Chukwuemeka yada Dewsbury-Hall teklifinde bulunmuş fakat teklif red edilmişti.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
G.Saray'ı yıkan genç Trabzonspor'un hedefinde...G.Saray'ı yıkan genç Trabzonspor'un hedefinde...
Arsenal Galatasaray'ın da ilgilendiği ismi açıkladı!Arsenal Galatasaray'ın da ilgilendiği ismi açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
Chelsea West Ham United FC son dakika transfer dönemi transfer haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özdağ: "Mitinge şu iki gerekçeyle katılmıyoruz..."

Özdağ: "Mitinge şu iki gerekçeyle katılmıyoruz..."

Altın alanlara 'şiddetle tavsiye ediyoruz'

Altın alanlara 'şiddetle tavsiye ediyoruz'

Antonio Conte'den Galatasaraylıları sevindirecek hareket...

Antonio Conte'den Galatasaraylıları sevindirecek hareket...

G.Saray'ı yıkan genç Trabzonspor'un hedefinde...

G.Saray'ı yıkan genç Trabzonspor'un hedefinde...

Fenerbahçe'den PSG'ye transfer çıkarması..

Fenerbahçe'den PSG'ye transfer çıkarması..

Yıldız oyuncu için iki ayrı serbest kalma bedeli!

Yıldız oyuncu için iki ayrı serbest kalma bedeli!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.