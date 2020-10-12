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İki Gözüm Ahmet filmine Ahmet Kaya’nın ailesinden bir tepki daha: 'Suç duyurusudur'

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya ve kızları 'Ahmet Kaya filmi'ne tepkisini yeniden dile getirdi. Yapılan açıklamanın suç duyurusu niteliği taşıdığı vurgulandı.

İki Gözüm Ahmet filmine Ahmet Kaya’nın ailesinden bir tepki daha: 'Suç duyurusudur'

Sanatçı Ahmet Kaya’nın hayatını konu alması planlanan filmle ilgili açıklama yapan Kaya’nın eşi Gülten Kaya ve kızları ile Kaya'nın eserlerini temsil eden GAM Müzik, Ahmet Kaya isminin tescilli olduğunu hatırlattı. Filmin Ahmet Kaya ailesinin tüm tepkilerine rağmen bazı Avrupa ülkelerinde vizyona girdiği belirtiliyor.

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Açıklamada, "Muhtelif mecralarda bir süredir ‘Sanatçı Ahmet Kaya’nın sinema filmi yapılıyor, yapılacak’ şeklinde çıkan haberlerin, sanatçının yasal varisleri ve temsilcileri ile hiçbir ilgisi yoktur" ifadelerine yer verildi.

Daha önce de aynı konuyla ilgili birçok defa açıklama yapan Kaya'nın ailesi hukuk yoluna da başvurmuştu. Açıklamada, "Ahmet Kaya’nın yasal varislerinin, kendilerinden izin alınmadan Ahmet Kaya’yı dolaylı ya da dolaysız konu alan, çağrıştıran, onun hikayesinin anlatıldığı ya da esinlenmeler içeren, eserlerinin yer aldığı hiçbir projeye Türkiye Cumhuriyeti sınırları ve dünya kapsamında izinleri de yoktur" denildi.


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