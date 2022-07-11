İki gün önce anne olan Lauren Goodger acı haberle sarsıldı! Bebeği hayatını kaybetti

Geçen yılın Temmuz ayında Larose adını verdiği kızı doğuran Lauren Goodger ve sevgilisi Charles Drury ikinci bebeklerinin heyecanını yaşıyordu.

Ocak ayında ikinci kez hamile olduğunu sevenlerine müjdeleyen Goodger, Cuma günü bebeğini kucağına almıştı. Kısa bir süre bebeğini kaybettiğini açıklayan Lauren Goodger, buna neyin sebep olduğunu bilmediğini ve çok sağlıklı bir gebelik geçirdiğini dile getirdi.

ACISINI PAYLAŞTI

Lauren yaptığı paylaşımda, sağlıklı bir hamilelik döneminin ardından sağlıklı bir doğum yaptığını anlattı. Acılı anne, bebeğinin ölümüne neyin sebep olduğunu bilmediğini anlattığını paylaşımında, onun ne kadar güzel bir bebek olduğundan bahsederken çektiği acıyı paylaştı. Eşiyle evlerinde yas tuttuklarını anlatan Goodger, büyük kızı Larose ile vakit geçirerek süreci atlatmaya çalıştığını söyledi.

