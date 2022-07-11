MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İki gün önce anne olan Lauren Goodger acı haberle sarsıldı! Bebeği hayatını kaybetti

İki gün önce anne olan Lauren Goodger acı haberle sarsıldı! Bebeği hayatını kaybetti

11.07.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yayınlanan The Only Way Is Essex (TOWIE) isimli realite şova katıldıktan sonra kısa sürede ünlenen Lauren Goodger, ikinci çocuğunu kucağına almanın heyecanını yaşıyordu. Cuma günü bebeğini kucağına alan Goodger, acı haberle sarsıldı.

İki gün önce anne olan Lauren Goodger acı haberle sarsıldı! Bebeği hayatını kaybetti

Geçen yılın Temmuz ayında Larose adını verdiği kızı doğuran Lauren Goodger ve sevgilisi Charles Drury ikinci bebeklerinin heyecanını yaşıyordu.

Ocak ayında ikinci kez hamile olduğunu sevenlerine müjdeleyen Goodger, Cuma günü bebeğini kucağına almıştı. Kısa bir süre bebeğini kaybettiğini açıklayan Lauren Goodger, buna neyin sebep olduğunu bilmediğini ve çok sağlıklı bir gebelik geçirdiğini dile getirdi.

Ekran görüntüsü 2022-07-11 122128

ACISINI PAYLAŞTI

Lauren yaptığı paylaşımda, sağlıklı bir hamilelik döneminin ardından sağlıklı bir doğum yaptığını anlattı. Acılı anne, bebeğinin ölümüne neyin sebep olduğunu bilmediğini anlattığını paylaşımında, onun ne kadar güzel bir bebek olduğundan bahsederken çektiği acıyı paylaştı. Eşiyle evlerinde yas tuttuklarını anlatan Goodger, büyük kızı Larose ile vakit geçirerek süreci atlatmaya çalıştığını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ebru Polat mini gecelikleriyle verdiği pozla olay yarattı! "İyi bayramlar"Ebru Polat mini gecelikleriyle verdiği pozla olay yarattı! "İyi bayramlar"
"Beyimin elini öptüm!" Bayram harçlığı olay oldu"Beyimin elini öptüm!" Bayram harçlığı olay oldu
Otel odasında zor elbiselerini yırttı! Korkunç detaylarOtel odasında zor elbiselerini yırttı! Korkunç detaylar
Anahtar Kelimeler:
Lauren Goodger
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sürat teknesi kayalıklara çarptı! Ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetti

Sürat teknesi kayalıklara çarptı! Ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetti

51 bin lira karşılıksız olarak veriliyor!

51 bin lira karşılıksız olarak veriliyor!

Rıdvan Dilmen'e Arda Güler tepkisi! "Karışma..."

Rıdvan Dilmen'e Arda Güler tepkisi! "Karışma..."

Hastaneye başvurular 5 kat arttı: 'Klima çarptı, üşüttüm' diyenler dikkat!

Hastaneye başvurular 5 kat arttı: 'Klima çarptı, üşüttüm' diyenler dikkat!

Motorin ve benzin fiyatları her şeyi değiştirdi!

Motorin ve benzin fiyatları her şeyi değiştirdi!

KYK borçları sosyal medyanın gündeminde!

KYK borçları sosyal medyanın gündeminde!

İlginizi Çekebilir

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Sadece bir günde karar verdi! Vücut kıllarıyla servet kazanıyor

Sadece bir günde karar verdi! Vücut kıllarıyla servet kazanıyor

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.