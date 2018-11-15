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İki hafta boyunca her gün haşlanmış yumurta yedi bakın ne oldu!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 15.11.2018 11:45 | Son Güncelleme

Bahsedeceğimiz bu diyetin kuralları çok basit! Haşlanmış yumurta ağırlıklı beslenilen bu diyette 2 haftada 10 kilo vermenin mümkün olduğunu söylüyorlar. Ancak uyarımızı şimdiden yapalım: Diyete başlamadan önce muhakkak bir uzmana danışın.

İki hafta boyunca her gün haşlanmış yumurta yedi bakın ne oldu!

İki hafta boyunca haşlanmış yumurta diyetini uygulayan arkadaş diyetin detaylarını paylaşıyor ve şunu eklemeden de edemiyor: "Diyete başlamadan önce muhakkak doktorunuza danışın, kilo vereyim derken sağlığınızdan olmayın..."

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Birinci hafta

Pazartesi

Sabah: İki adet haşlanmış yumurta, 1 adet greyfurt

Öğle: Meyve, 2 dilim tam tahıllı ekmek

Akşam: Fırında tavuk ve bir kase salata

Salı

greyfurt

Sabah: İki adet haşlanmış yumurta, 1 adet greyfurt

Öğlen: Fırında tavuk, yeşil salata

Akşam: İki adet haşlanmış yumurta, salata ve 1 adet portakal

Çarşamba

Sabah: İki adet haşlanmış yumurta, 1 adet greyfurt

Öğle: Bir adet domates, 1 dilim tahıllı ekmek ve az yağlı peynir

Akşam: Fırında tavuk, bir kase salata

Perşembe

buharda

Sabah: İki adet haşlanmış yumurta, 1 adet greyfurt

Öğle: Meyve

Akşam: Buharda tavuk, bir kase salata

Cuma

Sabah: ki adet haşlanmış yumurta, 1 adet greyfurt

Öğle: İki adet haşlanmış yumurta ve buharda sebze

Akşam: Izgara balık ve buharda sebze

Cumartesi

salata

Sabah: ki adet haşlanmış yumurta, 1 adet greyfurt

Öğle: Meyve

Akşam: Buharda tavuk ve bir kase sebze salatası

Pazar

Sabah: İki adet haşlanmış yumurta, 1 adet greyfurt

Öğle: Domatesli tavuk salatası ve buharda sebze

Akşam: Buharda haşlanmış sebze

İkinci hafta

Pazartesi

Sabah: İki adet haşlanmış yumurta, 1 adet greyfurt

Öğle: Fırında tavuk ve sebze salatası

Akşam: İki adet yumurta, bir kase salata ve bir adet portakal

Salı

sebze

Sabah: İki adet haşlanmış yumurta, 1 adet greyfurt

Öğle: İki adet yumurta ve buharda sebze

Akşam: Izgara balık ve bir kase salata

Çarşamba

Sabah: İki adet haşlanmış yumurta, 1 adet greyfurt

Öğle: Haşlanmış tavuk ve salata

Akşam: İki adet yumurta, bir kase salata ve bir adet portakal

Perşembe

Sabah: İki adet haşlanmış yumurta ve 1 greyfurt

Öğle: İki adet yumurta, az yağlı peynir ve buharda sebze

Akşam: Buharda tavuk ve bir kase salata

Cuma

ton balıklı

Sabah: İki adet haşlanmış yumurta ve 1 greyfurt

Öğle: Ton balıklı salata

Akşam: İki adet yumurta ve bir kase salata

Cumartesi

Sabah: İki adet haşlanmış yumurta ve 1 greyfurt

Öğle: Izgara tavuk ve bir kase salata

Akşam: Meyve

Pazar

Sabah: İki adet haşlanmış yumurta ve 1 greyfurt

Öğle: Buharda tavuk ve buharda haşlanmış sebze

Akşam: Buharda tavuk ve buharda haşlanmış sebze

haslanmis-yumurta-diyeti-ile-ilgili-tum-detaylar-1-720x378
*İşte yumurta diyetini uygulayan bir kadının son hali


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