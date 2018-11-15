İki hafta boyunca her gün haşlanmış yumurta yedi bakın ne oldu!

Akşam: Buharda tavuk ve bir kase sebze salatası

Sabah: ki adet haşlanmış yumurta, 1 adet greyfurt

Akşam: Izgara balık ve buharda sebze

Öğle: İki adet haşlanmış yumurta ve buharda sebze

Sabah: ki adet haşlanmış yumurta, 1 adet greyfurt

Akşam: Buharda tavuk, bir kase salata

Akşam: Fırında tavuk, bir kase salata

Öğle: Bir adet domates, 1 dilim tahıllı ekmek ve az yağlı peynir

Akşam: İki adet haşlanmış yumurta, salata ve 1 adet portakal

Akşam: Fırında tavuk ve bir kase salata

İki hafta boyunca haşlanmış yumurta diyetini uygulayan arkadaş diyetin detaylarını paylaşıyor ve şunu eklemeden de edemiyor: "Diyete başlamadan önce muhakkak doktorunuza danışın, kilo vereyim derken sağlığınızdan olmayın..."

Pazar

Sabah: İki adet haşlanmış yumurta, 1 adet greyfurt

Öğle: Domatesli tavuk salatası ve buharda sebze

Akşam: Buharda haşlanmış sebze

İkinci hafta

Pazartesi

Sabah: İki adet haşlanmış yumurta, 1 adet greyfurt

Öğle: Fırında tavuk ve sebze salatası

Akşam: İki adet yumurta, bir kase salata ve bir adet portakal

Salı

Sabah: İki adet haşlanmış yumurta, 1 adet greyfurt

Öğle: İki adet yumurta ve buharda sebze

Akşam: Izgara balık ve bir kase salata

Çarşamba

Sabah: İki adet haşlanmış yumurta, 1 adet greyfurt

Öğle: Haşlanmış tavuk ve salata

Akşam: İki adet yumurta, bir kase salata ve bir adet portakal

Perşembe

Sabah: İki adet haşlanmış yumurta ve 1 greyfurt

Öğle: İki adet yumurta, az yağlı peynir ve buharda sebze

Akşam: Buharda tavuk ve bir kase salata

Cuma

Sabah: İki adet haşlanmış yumurta ve 1 greyfurt

Öğle: Ton balıklı salata

Akşam: İki adet yumurta ve bir kase salata

Cumartesi

Sabah: İki adet haşlanmış yumurta ve 1 greyfurt

Öğle: Izgara tavuk ve bir kase salata

Akşam: Meyve

Pazar

Sabah: İki adet haşlanmış yumurta ve 1 greyfurt

Öğle: Buharda tavuk ve buharda haşlanmış sebze

Akşam: Buharda tavuk ve buharda haşlanmış sebze



*İşte yumurta diyetini uygulayan bir kadının son hali



