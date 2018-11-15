İki hafta boyunca her gün haşlanmış yumurta yedi bakın ne oldu!

İki hafta boyunca haşlanmış yumurta diyetini uygulayan arkadaş diyetin detaylarını paylaşıyor ve şunu eklemeden de edemiyor: "Diyete başlamadan önce muhakkak doktorunuza danışın, kilo vereyim derken sağlığınızdan olmayın..."
Pazartesi
Sabah: İki adet haşlanmış yumurta, 1 adet greyfurt
Öğle: Meyve, 2 dilim tam tahıllı ekmek
Akşam: Fırında tavuk ve bir kase salata
Salı
Sabah: İki adet haşlanmış yumurta, 1 adet greyfurt
Öğlen: Fırında tavuk, yeşil salata
Akşam: İki adet haşlanmış yumurta, salata ve 1 adet portakal
Çarşamba
Sabah: İki adet haşlanmış yumurta, 1 adet greyfurt
Öğle: Bir adet domates, 1 dilim tahıllı ekmek ve az yağlı peynir
Akşam: Fırında tavuk, bir kase salata
Perşembe
Sabah: İki adet haşlanmış yumurta, 1 adet greyfurt
Öğle: Meyve
Akşam: Buharda tavuk, bir kase salata
Cuma
Sabah: ki adet haşlanmış yumurta, 1 adet greyfurt
Öğle: İki adet haşlanmış yumurta ve buharda sebze
Akşam: Izgara balık ve buharda sebze
Cumartesi
Sabah: ki adet haşlanmış yumurta, 1 adet greyfurt
Öğle: Meyve
Akşam: Buharda tavuk ve bir kase sebze salatası
Pazar
Sabah: İki adet haşlanmış yumurta, 1 adet greyfurt
Öğle: Domatesli tavuk salatası ve buharda sebze
Akşam: Buharda haşlanmış sebze
Pazartesi
Sabah: İki adet haşlanmış yumurta, 1 adet greyfurt
Öğle: Fırında tavuk ve sebze salatası
Akşam: İki adet yumurta, bir kase salata ve bir adet portakal
Salı
Sabah: İki adet haşlanmış yumurta, 1 adet greyfurt
Öğle: İki adet yumurta ve buharda sebze
Akşam: Izgara balık ve bir kase salata
Çarşamba
Sabah: İki adet haşlanmış yumurta, 1 adet greyfurt
Öğle: Haşlanmış tavuk ve salata
Akşam: İki adet yumurta, bir kase salata ve bir adet portakal
Perşembe
Sabah: İki adet haşlanmış yumurta ve 1 greyfurt
Öğle: İki adet yumurta, az yağlı peynir ve buharda sebze
Akşam: Buharda tavuk ve bir kase salata
Cuma
Sabah: İki adet haşlanmış yumurta ve 1 greyfurt
Öğle: Ton balıklı salata
Akşam: İki adet yumurta ve bir kase salata
Cumartesi
Sabah: İki adet haşlanmış yumurta ve 1 greyfurt
Öğle: Izgara tavuk ve bir kase salata
Akşam: Meyve
Pazar
Sabah: İki adet haşlanmış yumurta ve 1 greyfurt
Öğle: Buharda tavuk ve buharda haşlanmış sebze
Akşam: Buharda tavuk ve buharda haşlanmış sebze
*İşte yumurta diyetini uygulayan bir kadının son hali
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