İki hafta sonra 11'de başlayan Trezeguet 3 puanı getirdi! Trabzonspor Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çaldı. Geçtiğimiz hafta Atakaş Hatayspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Fraport TAV Antalyaspor karşısında 2-0 galip gelerek zorlu Galatasaray karşılaşması öncesinde moral depoladı.

AVCI'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlığı bulunan Bruno Peres'in yerine Larsen'e, yedek kulübesine çektiği Hugo'nun yerine Denswil'e, Yusuf Yazıcı'nın yerine sakatlığı düzelen Abdülkadir Ömür'e, Enis Bardhi'nin yerine Trezeguet'e 11'de görev verdi. Bordo-mavili takımda, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Marek Hamsik ve Bruno Peres'in sakatlıkları nedeniyle takımda yer alamadı. Genç oyunular Taha Altıkardeş ve Kerem Şen'de kadroya alınmadı. Sakatlığı düzelen Gbamin ise maç kadrosuna dahil edildi.

TREZEGUET...

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, son haftalarda yedek soyundurduğu Mısırlı oyuncu Trezeguet'i 2 hafta aradan sonra ilk 11'de sahaya sürerken, takımını öne geçiren golü kaydetmeyi başardı. Trezeguet mücadelenin 34. dakikasında attığı golle 1-0 öne geçirirken, 90+5. dakikada Naci Ünüvar skoru belirleyen golü kaydetti.

TARAFTAR İLGİSİ

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın tribününde büyük boşluklar gözlendi. Az sayıda Antalyaspor taraftarı, misafir takım tribününde yer alarak Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 38'e yükseltirken, Antalyaspor 21 puanda kaldı.

Ligin 23. haftasında Trabzonspor deplasmanda zorlu rakibi Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor ise, sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

