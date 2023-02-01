SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. İki hafta sonra 11'de başlayan Trezeguet 3 puanı getirdi! Trabzonspor Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti

İki hafta sonra 11'de başlayan Trezeguet 3 puanı getirdi! Trabzonspor Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti

01.02.2023 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Antalyaspor'u konuk etti. Bordo-mavililer kritik Galatasaray karşılaşması öncesi rakibini 2-0'lık skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. İşte detaylar...

İki hafta sonra 11'de başlayan Trezeguet 3 puanı getirdi! Trabzonspor Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çaldı. Geçtiğimiz hafta Atakaş Hatayspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Fraport TAV Antalyaspor karşısında 2-0 galip gelerek zorlu Galatasaray karşılaşması öncesinde moral depoladı.

AVCI'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

kapak_083326

Teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlığı bulunan Bruno Peres'in yerine Larsen'e, yedek kulübesine çektiği Hugo'nun yerine Denswil'e, Yusuf Yazıcı'nın yerine sakatlığı düzelen Abdülkadir Ömür'e, Enis Bardhi'nin yerine Trezeguet'e 11'de görev verdi. Bordo-mavili takımda, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Marek Hamsik ve Bruno Peres'in sakatlıkları nedeniyle takımda yer alamadı. Genç oyunular Taha Altıkardeş ve Kerem Şen'de kadroya alınmadı. Sakatlığı düzelen Gbamin ise maç kadrosuna dahil edildi.

TREZEGUET...

Fn5nnquWAAkbTN3

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, son haftalarda yedek soyundurduğu Mısırlı oyuncu Trezeguet'i 2 hafta aradan sonra ilk 11'de sahaya sürerken, takımını öne geçiren golü kaydetmeyi başardı. Trezeguet mücadelenin 34. dakikasında attığı golle 1-0 öne geçirirken, 90+5. dakikada Naci Ünüvar skoru belirleyen golü kaydetti.

TARAFTAR İLGİSİ

Fn5nnqjXwAE0WJv

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın tribününde büyük boşluklar gözlendi. Az sayıda Antalyaspor taraftarı, misafir takım tribününde yer alarak Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 38'e yükseltirken, Antalyaspor 21 puanda kaldı.

Ligin 23. haftasında Trabzonspor deplasmanda zorlu rakibi Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor ise, sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lale orta göreve başladı! İşte ilk sözleri...Lale orta göreve başladı! İşte ilk sözleri...
Canlı yayında Jorge Jesus'a seslendi! 'Eyvah...'Canlı yayında Jorge Jesus'a seslendi! 'Eyvah...'
Gedson Fernandes'ten flaş hamle!Gedson Fernandes'ten flaş hamle!
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Trabzonspor son dakika trezeguet spor atakaş spor toto ak trabzonspor, spor tot süper li spor to iyet da,

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığından Strep A uyarısı: 24 saat çok önemli

Sağlık Bakanlığından Strep A uyarısı: 24 saat çok önemli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genel kurula gitmeyen vekillere sert tepki! 'Bu sıradan bir olay değil'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genel kurula gitmeyen vekillere sert tepki! 'Bu sıradan bir olay değil'

Bir garip olay! Kulüp binasına gelince transferden vazgeçti!

Bir garip olay! Kulüp binasına gelince transferden vazgeçti!

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'ye beklenmedik teklif!

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'ye beklenmedik teklif!

Kayserispor’dan ’Onur Bulut’ açıklaması geldi!

Kayserispor’dan ’Onur Bulut’ açıklaması geldi!

Arda Güler'i isteyen takım bu kez bambaşka!

Arda Güler'i isteyen takım bu kez bambaşka!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Buharlı paspasta 500 TL indirim! Aldıktan sonra kendinize teşekkür edeceksiniz

Buharlı paspasta 500 TL indirim! Aldıktan sonra kendinize teşekkür edeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.