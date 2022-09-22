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İki nokta kullanımı ile ilgili örnek cümleler: İki nokta nerelerde kullanılır, görevleri nelerdir?

22.09.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki nokta ya da iki nokta üst üste (:) Türkçede sıklıkla kullanılan noktalama işaretlerinden biridir. Genellikle metin içerisinde alıntı yaparken ya da listeleme yapılacağı zamanlarda iki nokta kullanımı yapılır. Fakat iki noktanın alıntı yapma dışında belirli kullanıldığı yerler de vardır. Buna göre iki nokta nerelerde kullanılır, görevleri nelerdir?

İki nokta kullanımı ile ilgili örnek cümleler: İki nokta nerelerde kullanılır, görevleri nelerdir?

Duyguların ve vurgulanmak istenen ifadelerin yazılı dilde anlaşılması sözlü iletişime nazaran daha zordur. Bu nedenle okuyucuya duyguları tam olarak ifade edebilmek ve vurguları daha iyi yapabilmek adına noktalama işaretleri kullanılır. Yazılı dilde okumaya ve anlamlandırmaya yardımcı olan işaretler noktalama işaretleridir. Yazının anlaşılmasını kolaylaştırmak, cümleleri ayırmak ve cümlenin anlamını güçlendirmek için noktalamadan faydalanılır.

Türkçede görevleri birbirinden farklı toplam on yedi tane noktalama işareti vardır. Hepsinin cümle anlatımında önemli bir rolü bulunmaktadır. Bu işaretlerden birisi de iki noktadır. İki nokta işaretinin cümlenin özelliğine ve vurgulanmak istenilen ifadeye göre farklı işlevlerde kullanılır. Yazılan bir metni ya da cümleyi kolay okumak ve anlamak için iki noktanın görevleri ve kullanımlarını bilmek gerekir.

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İki nokta nedir?

İki nokta işareti dil bilgisinde ":" şeklinde gösterilir. İfade ederken iki nokta üst üste kullanımı ya da iki nokta kullanımı diye açıklanabilir. Her iki tabir de doğrudur. Kullanım alanı çok geniş olsa dahi genellikle cümle sonunda açıklama yaparken kullanılır. Özellikle roman, hikâye gibi edebî türlerde karşılıklı diyalogları belirtmek için de iki nokta kullanımına sıklıkla rastlanır.

İki nokta nerelerde kullanılır?

İki nokta işaretinin genellikle alıntılarda ya da maddeleme, listeleme yaparken kullanıldığını belirtmiştik. Fakat iki noktanın görevleri sadece bununla sınırlı değildir, geniş bir kullanım alanı vardır. İki noktanın kullanımları şu şekildedir:

  • Cümleden sonra örnek yapılacağı zaman cümlenin sonuna konur.
  • Açıklanması gereken bir sözün sonuna üst üste iki nokta konarak cümlenin açıklaması yapılır.
  • Ses bilgisinde uzun ünlüyü göstermek için iki nokta kullanılır.
  • Matematikte bölme işlemi de iki nokta ile ifade edilir.
  • İnternet sayfalarında, genel ağ adreslerinin arasına iki nokta işareti konur.
  • Edebî eserlerde konuşma cümlelerinde, konuşma çizgisinden önceki ifadenin sonunda kullanılır.
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İki nokta kullanımı ile ilgili örnek cümleler

  • İnsan vücudu 5 duyu organına sahiptir: görme, koklama, işitme, tat alma ve dokunma.
  • Önce ona baktı ve sonra bana dönerek şöyle dedi: "Bugüne kadar tatmadığım duyguları ben onunla yaşadım."
  • Yazmanın üç yolu vardır: Birincisi buluş, ikincisi plan, üçüncüsü anlatımdır.
  • 1000 : 5 = 200
  • Dün hastanede iki bebek hayata gözlerini açtı: Aslı ve Erdem.
  • Dağın eteklerinde çeşit çeşit çiçekler vardı: papatya, karanfil, yasemin…
  • Artık herkes ona şöyle diyordu: Deli Hüseyin.
  • Âdem kelimesindeki /a/ sesinde uzunluk vardır ve "a:dem" şeklinde okunur.
  • En sevdiğim yazarlar şöyle: Ömer Seyfettin, Halide Edip Adıvar, Halit Ziya Uşaklıgil ve Reşat Nuri Güntekin.
  • Başarının sırrını tek bir kelime ile açıklar: azim.
  • Marketten alman gerekenlerin listesi şöyle: yumurta, süt, peynir, yoğurt.
  • Eve gelen babasına çocuk merakla sordu: “Bana ne getirdin?”
  • Ahmet evden çıkmadan önce kapının önünden annesine seslendi:
    – Anne ben çıkıyorum! Dışarıdan bir şey istiyor musun?
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