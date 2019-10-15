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İki Oscar ödüllü Jane Fonda gözaltına alındı

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SİNEMA TV  | 15.10.2019 13:42 | Son Güncelleme

ABD’nin başkenti Washington DC’de düzenlenen iklim değişikliği protestosuna katılan ünlü oyuncu Jane Fonda, bir grup eylemciyle birlikte gözaltına alındı.

İki Oscar ödüllü Jane Fonda gözaltına alındı

81 yaşındaki ABD’li oyuncu ve aktivist Jane Fonda, iklim krizi protestosu yaptığı Washington’daki ABD Kongresi binası önündeki merdivenlerde gözaltına alındı. Eylemde, Fonda’yla birlikte 16 eylemcinin daha gözaltına alındığı kaydedildi. Eylemciler gözaltına alınırken “Fosillerle gelecek yok” şeklinde slogan atmaya devam ettiler.

jane_fonda_iklim_grevi

70’li yıllardan bu yana savaş karşıtı ve çevreci tutumuyla tanınan Jane Fonda, iki Oscar ödülünden birini Hal Ashby’nin Vietnam Savaşı karşıtı filmi Eve Dönüş’le (Coming Home, 1979) kazanmıştı. Gözaltına alındıktan birkaç saat sonra serbest bırakılan Fonda, torununun eylem sırasındaki fotoğrafının altına “Vasser gözaltına alınıyor… ilk seferi”, kendi fotoğrafının altına da “gözaltına alınıyorum… ilk seferim değil” yazarak bir paylaşım yaptı. Usta oyuncu, her cuma düzenlenmesi planlanan eylemlere katılmaya devam edeceğini de ekledi.

jane_fonda_iklim_grevi_washington

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Anahtar Kelimeler:
Jane Fonda iklim değişikliği Coming Home

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