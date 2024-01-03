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  4. İki paylaşım arasında sadece 3 gün var… Rahel Pekcan sosyal medya hesabından sevgilisinin hayatını kaybettiğini duyurdu! Ölüm nedeni ise...

İki paylaşım arasında sadece 3 gün var… Rahel Pekcan sosyal medya hesabından sevgilisinin hayatını kaybettiğini duyurdu! Ölüm nedeni ise...

03.01.2024 09:46 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya için ürettiği içeriklerle bilinen Rahel Pekcan bu kez sosyal medya hesabından acı bir haber duyurdu. Pekcan, sevgilisi Oğuzhan Emeç'in yaşamını yitirdiğini belirtti. Rahel'in Instagram hesabından yayınladığı son video ise görenleri mahvetti. Ünlü fenomen üç gün önce yayınladığı videoda erkek arkadaşına yılbaşı hediyesi olarak battaniye hazırladığını yazdı. Fenomenin paylaşımı yürek yaktı.

TikTok ve Instagram'da ürettiği içeriklerle tanınan Rahel Pekcan bu kez sosyal medya hesabından acı bir haber duyurdu. Pekcan, sevgilisi Oğuzhan Emeç'in hayatını kaybettiğini belirtti.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde son sınıf öğrenicisi Oğuzhan Emeç, İstanbul Beykoz'da motosikleti ile kaza yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Emeç, elektrik panosuna çarptı. 100 metre sürüklenen genç, hayatını kaybetti.

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Acı haberin ardından Emeç'in sevgilisi Rahel Pekcan, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Fenomen, paylaşımında "Benim güzel sevgilim vefat etti" ifadelerini kullandı. Pekcan, sevgilisi Oğuzhan Emeç'in cenazesiyle ilgili bilgileri de paylaştı.

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ÜÇ GÜN ÖNCEKİ PAYLAŞIMI YÜREK YAKTI

Pekcan, üç gün önce sevgilisine yılbaşı battaniyesi ördüğü videoyu yayınlamıştı. Bu detay ise herkesi mahvetti.

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