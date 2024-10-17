'İki üç arkadaş hamama gittik' diyerek anlattı! Hasan Can kendini tutamadı! 'Kalçasına kadar elledim...' Konuşanlar'da bomba anlar

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın Youtube’da izleyici karşısına çıktığı daha sonra ise Exxen’de yayınlanmaya başlanan Konuşanlar programının 154. yeni bölüm tanıtımı sosyal medyayı salladı.

Programın yeni bölüm fragmanına bir konuğun hamam hikayesi damga vurdu. 'İki üç arkadaş hamama gittik' diye sözlerine başlayan konuk ''Gittim kese olan arkadaşın yanına. Baktım yüzüstü uzanmış. Arkası kapalı şekilde... Keseciden elini kaldırmasını istedim ve ben elimi koydum. Yavaş yavaş elimi aşağıya indirdim. Tepkisini görmek istedim.

KAHKAHA TUFANI KOPTU

Yavaş yavaş indim aşağıya kalçasına kadar geldim. Ama arkadaş bir dönüp bakmıyor. Ben bekliyorum ki kafasını kaldırsın 'ne oluyor?' diye bir tepki göstersin. O şaşkınlıkla bir etrafıma baktım ki sol tarafımda arkadaşım oturuyor'' deyince stüdyoda kahkaha tufanı koptu.

BU ANLAR GÜNDEM OLDU

Konuk 'Allah'tan yatan arkadaş biraz anlayışlı çıktı da...' diyerek sözlerini tamamladı. Hasan Can kendini tutamadı ve 'o ne anlayışlı bir arkadaşmış' dedi. Programdaki bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.