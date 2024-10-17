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'İki üç arkadaş hamama gittik' diyerek anlattı! Hasan Can kendini tutamadı! 'Kalçasına kadar elledim...' Konuşanlar'da bomba anlar

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.10.2024 12:35
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Hasan Can Kaya'nın sunumu ile Exxen'de izleyicisinin karşısına çıkan Konuşanlar programı yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip ediliyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran program yeni sezonu ile kaldığı yerden devam ediyor. Programın yeni bölümüne bir konuğun anlattığı hamam hikayesi damga vurdu. Ünlü komedyen Hasan Can Kaya kendini tutamadı..

'İki üç arkadaş hamama gittik' diyerek anlattı! Hasan Can kendini tutamadı! 'Kalçasına kadar elledim...' Konuşanlar'da bomba anlar

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın Youtube’da izleyici karşısına çıktığı daha sonra ise Exxen’de yayınlanmaya başlanan Konuşanlar programının 154. yeni bölüm tanıtımı sosyal medyayı salladı.

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Programın yeni bölüm fragmanına bir konuğun hamam hikayesi damga vurdu. 'İki üç arkadaş hamama gittik' diye sözlerine başlayan konuk ''Gittim kese olan arkadaşın yanına. Baktım yüzüstü uzanmış. Arkası kapalı şekilde... Keseciden elini kaldırmasını istedim ve ben elimi koydum. Yavaş yavaş elimi aşağıya indirdim. Tepkisini görmek istedim.

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KAHKAHA TUFANI KOPTU

Yavaş yavaş indim aşağıya kalçasına kadar geldim. Ama arkadaş bir dönüp bakmıyor. Ben bekliyorum ki kafasını kaldırsın 'ne oluyor?' diye bir tepki göstersin. O şaşkınlıkla bir etrafıma baktım ki sol tarafımda arkadaşım oturuyor'' deyince stüdyoda kahkaha tufanı koptu.

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BU ANLAR GÜNDEM OLDU

Konuk 'Allah'tan yatan arkadaş biraz anlayışlı çıktı da...' diyerek sözlerini tamamladı. Hasan Can kendini tutamadı ve 'o ne anlayışlı bir arkadaşmış' dedi. Programdaki bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Hasan Can Kaya Konuşanlar
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